"Этот парень особенный". Кличко похвалил Усика за бой с Джошуа

Также Владимир Кличко оценил спортивные перспективы соперника Усика Энтони Джошуа.

Дальнейшая спортивная карьера британского боксера Энтони Джошуа зависит от того, как быстро он сумеет оправиться после поражения от Александра Усика. Об этом заявил бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко, передает Sport.ua.

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"Помню, когда в свое время проиграл два боя в течение года практически подряд в 2004 году. Но потом я вернулся, набрал форму и стал одним из самых "долгоживущих" чемпионов. У Джошуа, безусловно, еще есть время. Все дело в том, как он преодолеет этот вызов", – считает Кличко.

Кроме этого, легендарный украинский боксер дал оценку Александру Усику, которой победил Энтони Джошуа и стал чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

"Будучи непобежденным в течение такого длительного времени и выиграв все титулы в первом тяжелом, а также став чемпионом в супертяжелом весе, Усик вошел в историю. Этот парень особенный", – отметил Владимир Кличко.

Напомним, Александр Усик стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе, победив британца Энтони Джошуа судейским решением по итогам 12 раундов.

Джошуа, комментируя поединок, заявил, что Усик ничем его не удивил.

Украинский боксер тоже поделился впечатлениями от боя после победы над Джошуа и объяснил, почему не нокаутировал британского спортсмена.

Позже стало известно, что Энтони Джошуа активировал опцию реванша в бою с Александром Усиком.