"Цей хлопець особливий". Кличко похвалив Усика за бій з Джошуа

Також Володимир Кличко оцінив спортивні перспективи суперника Усика Ентоні Джошуа.

Подальша спортивна кар'єра британського боксера Ентоні Джошуа залежить від того, як швидко він зуміє оговтатися після поразки від Олександра Усика. Про це заявив колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Володимир Кличко, передає Sport.ua.

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"Пам'ятаю, коли свого часу програв два бої протягом року практично поспіль у 2004 році. Але потім я повернувся, набрав форму і став одним із найбільш "довгоживучих" чемпіонів. У Джошуа, безумовно, ще є час. Уся справа в тому, як він подолає цей виклик", — вважає Кличко.

Крім цього, легендарний український боксер дав оцінку Олександру Усику, який переміг Ентоні Джошуа і став чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

"Будучи непереможеним протягом такого тривалого часу і вигравши всі титули в першій важкій, а також ставши чемпіоном у суперважкій вазі, Усик увійшов в історію. Цей хлопець особливий", — зазначив Володимир Кличко.

Нагадаємо, Олександр Усик став новим чемпіоном світу в суперважкій вазі, перемігши британця Ентоні Джошуа суддівським рішенням за підсумками 12 раундів.

Джошуа, коментуючи поєдинок, заявив, що Усик нічим його не здивував.

Український боксер теж поділився враженнями від бою після перемоги над Джошуа і пояснив, чому не нокаутував британського спортсмена.

Пізніше стало відомо, що Ентоні Джошуа активував опцію реваншу в бою з Олександром Усиком.