Заедать пустоту. Три основные причины появления чувства голода

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Чувство голода – абсолютно нормально. По сути, это сигнал нашего организма о том, что закончились питательные вещества. То есть, прошло какое-то время после приема пищи, и мы должны наш организм покормить.

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Допускать сильного голода (такого, чтобы уж что-нибудь, но только бы поесть) нельзя. Мы должны научиться чувствовать свой организм и понимать, когда пришло время поесть.

Фото: Pavel Danilyuk from Pexels.com

Какие же бывают причины голода

Первая причина – психологическая. Это когда вы заедаете пустоту, которую чувствуете внутри себя, заедаете стресс. Вы связываете свое эмоциональное состояние с едой. Или пытаетесь через еду получать единственное возможное удовольствие в жизни. Если вы не можете самостоятельно решить вопрос "заедания" психологических проблем, я рекомендую все-таки обратиться к специалисту – к психологу.

Вторая причина – это хронические заболевания. Очень многие заболевания (особенно пищеварительной системы) могут давать так называемое "подсасывающее" ощущение в области желудка в промежутке часа-полтора после приема пищи. Какие это могут быть болезни? Гастриты (и с пониженной кислотностью, и с повышенной), хронический холецистит, панкреатит, заболевания щитовидной железы. Если при этих болезнях не соблюдать условия качества пищи или режима питания, то может возникать чувство голода. Я провожу онлайн консультации, если актуально — пишите в личные сообщения

Третья причина – это нарушение режима питания. Режим питания это когда вы едите практически в одно и то же время в течение дня, и делаете это всю жизнь. Если вы не успели своевременно полноценно поесть, организм будет подавать вам сигналы ощущением голода.

Поэтому первое, что вы должны сделать при ощущении повышенного чувства голода – это организовать свой режим питания. Поэтому призываю всех тех, у кого есть возможность нормально питаться – питайтесь. Это залог здоровья. Украине нужна здоровая нация

Источник: Светлана Фус