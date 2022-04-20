Вкусно, хоть и полезно. Как выбрать нужные продукты в сложных условиях

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Я уверена, что чувство сытости от приема пищи, это тот критерий, на который нужно обращать внимание при составлении своего рациона. ⁣⁣⠀

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Это всегда важно, а сейчас особенно. Если поев, мы долго чувствуем насыщение, то нам меньше хочется перекусывать и думать о еде. ⁣⁣⠀

В конце концов можно более эффективно регулировать свое питание. Это положительно скажется на нашем здоровье – продолжительное время будет чувство сытости, бодрости и активности. Это также побуждает не переедать

Кроме того, что следует тщательно пережевывать пищу, не отвлекаться во время еды, нужно еще и определить, какие продукты и в каком сочетании лучше вас насыщают. И как показывает практика, определенные продукты, хоть и берутся в одинаковой калорийности, дадут разное чувство сытости. Порция одного продукта хорошо насыщается, довольно долгое время человек может не чувствовать голода. А другой продукт той же калорийностью порции в час может вызвать желание "съесть слона". Не буду вдаваться в физиологию этого явления, но обратите внимание на то, что будете есть и когда будет возможность есть в следующий раз.

Та, что содержит большое количество белка – мясо, рыба, птица, яйца, бобовые.⁣⁣⠀

Жиры, входящие в состав продукта. Употребляем их в виде масла, орехов, авокадо, сливочного масла, сала.

Еда богата клетчаткой. Чем больше в продукте клетчатки, тем лучше он насыщает. Высокое ее содержание – все зерновые культуры, грибы, орехи, бобовые (фасоль, чечевица, нут, зеленый горошек), свекла, морковь и другие корнеплоды, разные виды капусты.

Хотя при нынешних обстоятельствах организовать правильное питание бывает сложно, а порой и невозможно. Но питаться нужно обязательно! Старайтесь учитывать особенности своего организма и делайте более здоровый выбор продуктов. Заботьтесь о своем питании, о себе, своих близких в Украине.

Источник: Светлана Фус