Смачно, хоч і корисно. Як обрати потрібні продукти у складних умовах

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Я впевнена, що почуття ситості від їжі, це той критерій, на який потрібно звертати увагу під час складання свого раціону. ⁣⁣⠀

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Це завжди важливо, а зараз особливо. Якщо поївши, ми довго відчуваємо насичення, то менше хочеться перекушувати і думати про їжу. ⁣⁣⠀

Зрештою, можна більш ефективно регулювати своє харчування. Це позитивно позначиться на здоров'ї — тривалий час буде почуття ситості, бадьорості й активності. Це також спонукає не переїдати.

Крім того, що варто ретельно пережовувати їжу, не відволікатися під час їжі, потрібно ще й визначити, які продукти та в якому поєднанні краще за все вас насичують. І, як показує практика, певні продукти, хоч і беруться в однаковій калорійності, дадуть почуття ситості. Порція одного продукту добре насичується, досить довго людина може не відчувати голоду. А інший продукт із тією самою калорійністю порції на годину може викликати бажання "з'їсти слона". Не вдаватимуся у фізіологію цього явища, але зверніть увагу на те, що будете їсти і коли буде можливість їсти наступний раз.

Те, що містить велику кількість білка — м'ясо, риба, птиця, яйця, бобові.

Жири, що входять до складу продукту. Вживаємо їх у вигляді олії, горіхів, авокадо, вершкового масла, сала.

Їжа багата на клітковину. Чим більше у продукті клітковини, тим краще він насичує. Високий її вміст — усі зернові культури, гриби, горіхи, бобові (квасоля, сочевиця, нут, зелений горошок), буряк, морква й інші коренеплоди, різні види капусти.

Хоча за нинішніх обставин організувати правильне харчування буває складно, а часом неможливо. Але харчуватись потрібно обов'язково! Намагайтеся враховувати особливості свого організму та робіть здоровіший вибір продуктів. Дбайте про своє харчування, про себе, своїх близьких в Україні.

Джерело: Світлана Фус