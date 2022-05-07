Заїдати порожнечу. Три основні причини появи відчуття голоду

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Відчуття голоду абсолютно нормальне. По суті, це сигнал нашого організму про те, що закінчилися поживні речовини. Тобто минув якийсь час після їди, і ми повинні наш організм погодувати.

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Допускати сильного голоду (такого, щоб що-небудь, але аби поїсти) не можна. Ми повинні навчитися відчувати свій організм і розуміти, коли настав час поїсти.

Фото: Pavel Danilyuk from Pexels.com

Які ж бувають причини голоду

Перша причина — психологічна. Це коли ви заїдаєте порожнечу, яку відчуваєте в собі, заїдаєте стрес. Ви пов'язуєте свій емоційний стан із їжею. Або намагаєтеся через їжу отримувати єдине можливе задоволення в житті. Якщо ви не можете самостійно вирішити питання "заїдання" психологічних проблем, я рекомендую таки звернутися до фахівця — психолога.

Друга причина — це хронічні захворювання. Дуже багато захворювань (особливо травної системи) можуть давати так зване "підсмоктувальне" відчуття в області шлунка в проміжку години-півтори після їди. Які це можуть бути хвороби? Гастрити (і зі зниженою кислотністю, і з підвищеною), хронічний холецистит, панкреатит, захворювання щитовидної залози. Якщо при цих хворобах не дотримуватись умов якості їжі або режиму харчування, то може виникати відчуття голоду. Я проводжу онлайн консультації, якщо актуально — пишіть у особисті повідомлення

Третя причина — це порушення режиму харчування. Режим харчування — це коли ви їсте практично в один і той же час протягом дня, і робите це все життя. Якщо ви не встигли своєчасно повноцінно поїсти, організм подаватиме вам сигнали відчуттям голоду.

Тому перше, що ви маєте зробити при відчутті підвищеного почуття голоду — це організувати свій режим харчування. Тому закликаю всіх тих, хто має можливість нормально харчуватися — харчуйтеся. Це запорука здоров'я. Україні потрібна здорова нація.

Джерело: Світлана Фус