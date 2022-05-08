Джулианна Мур снялась с дочерью в рекламе ко Дню матери

Фанаты актрисы в очередной раз обратили внимание на колоссальное сходство дочери и матери.

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20-летняя Лив Фрейндлих и ее мама, 61-летняя Джулианна Мур, недавно снялись в потрясающей фотосессии для итальянского бренда люксовых украшений Bulgari ко Дню матери. Актриса поделилась снимком, похвалив свою дочь за то, что она "красива внутри и снаружи". Об этом пишет Hellomagazine.

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Поклонники восхитились фотографией матери с дочерью и отметили их колоссальное сходство. Подруга Джулианны Мур супермодель, фотограф и бывший ангел Victoria's Secret Хелена Кристенсен даже написала: "Как и ты".

А продюсер Али Вентворт добавила, что Джулианна Мур и ее дочка — "великолепные дамы!".

Снимки с фотосессии двух актрис опубликовали также в официальном аккаунте Bulgari.

"Необычайное тепло", — подписали фото Bulgari.

Напомним, 20-летняя Лив Фрейндлих — американская актриса и активистка, сыгравшая вместе со своей мамой Джулианной Мур в фильме "Доверься мужчине ", режиссером которого был ее отец Барт Фрейндлих.

Барт и Джулианна познакомились в 1996 году на съемках фильма "Миф об отпечатках пальцев". В 1997 году родился их сын Калиб, а в 2002 году дочка Лив. Пара поженилась в 2003 году.

Дочку Джулианны Мур называют ее точной копией. Они часто появляются вместе на красных дорожках и кинопремьерах. Лив мечтает стать знаменитой моделью.

Отметим, что Джулианна Мур одна из тех голливудских знаменитостей, кто активно поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупантами. Недавно в коллаборации с дизайнером Алессандрой Бруниальти она выпустила шапки в цветах украинского флага. Средства, вырученные с продажи шапок, актриса обещала перевести в фонд ЮНИСЕФ.

Как писал ранее Фокус, 17-летняя Лени Клум, дочь немецкой супермодели Хайди Клум, кардинально изменила свой имидж. Она дебютировала в Каннах с новым темно-каштановым оттенком волос.

Также Фокус рассказывал о том, что дочка Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева снялась для обложки российского Elle.