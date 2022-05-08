Джуліанн Мур знялася з дочкою у рекламі до Дня матері

Фанати акторки вкотре звернули увагу на колосальну схожість дочки та матері.

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20-річна Лів Фрейндліх та її мама, 61-річна Джуліанн Мур, нещодавно знялися у приголомшливій фотосесії для італійського бренду люксових прикрас Bulgari до Дня матері. Акторка поділилася знімком, похваливши свою дочку за те, що вона "красива всередині та зовні". Про це пише Hellomagazine.

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Шанувальники захопилися фото матері з дочкою і зазначили їхню колосальну схожість. Подруга Джуліанн Мур супермодель, фотографиня і колишній янгол Victoria's Secret Гелена Крістенсен навіть написала: "Як і ти".

А продюсерка Алі Вентворт додала, що Джуліанн Мур та її донька — "чудові пані!".

Знімки з фотосесії двох акторок опублікували також в офіційному обліковому записі Bulgari.

"Надзвичайне тепло", — підписали фото Bulgari.

Нагадаємо, 20-річна Лів Фрейндліх — американська акторка й активістка, яка зіграла разом зі своєю мамою Джуліанн Мур у фільмі "Довірися чоловікові", режисером якого був її батько Барт Фрейндліх.

Барт і Джуліанн познайомилися у 1996 році на зйомках фільму "Міф про відбитки пальців". У 1997 році народився їхній син Каліб, а в 2002 році донька Лів. Пара одружилася у 2003 році.

Доньку Джуліанн Мур називають її точною копією. Вони часто з'являються разом на червоних доріжках і кінопрем'єрах. Лів мріє стати знаменитою моделлю.

Зазначимо, що Джуліанн Мур є однією з тих голлівудських знаменитостей, хто активно підтримує Україну у боротьбі з російськими окупантами. Нещодавно у колаборації з дизайнеркою Алессандрою Бруніальті вона випустила шапки у кольорах українського прапора. Кошти, отримані з продажу шапок, акторка обіцяла переказати у фонд ЮНІСЕФ.

Як писав раніше Фокус, 17-річна Лені Клум, дочка німецької супермоделі Гайді Клум, кардинально змінила свій імідж. Вона дебютувала в Каннах із новим темно-каштановим відтінком волосся.

Також Фокус розповідав, що донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя Діва знялася для обкладинки російського Elle.