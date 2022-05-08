Джуліанн Мур знялася з дочкою у рекламі до Дня матері
Фанати акторки вкотре звернули увагу на колосальну схожість дочки та матері.
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20-річна Лів Фрейндліх та її мама, 61-річна Джуліанн Мур, нещодавно знялися у приголомшливій фотосесії для італійського бренду люксових прикрас Bulgari до Дня матері. Акторка поділилася знімком, похваливши свою дочку за те, що вона "красива всередині та зовні". Про це пише Hellomagazine.
Шанувальники захопилися фото матері з дочкою і зазначили їхню колосальну схожість. Подруга Джуліанн Мур супермодель, фотографиня і колишній янгол Victoria's Secret Гелена Крістенсен навіть написала: "Як і ти".
А продюсерка Алі Вентворт додала, що Джуліанн Мур та її донька — "чудові пані!".
Знімки з фотосесії двох акторок опублікували також в офіційному обліковому записі Bulgari.
"Надзвичайне тепло", — підписали фото Bulgari.
Нагадаємо, 20-річна Лів Фрейндліх — американська акторка й активістка, яка зіграла разом зі своєю мамою Джуліанн Мур у фільмі "Довірися чоловікові", режисером якого був її батько Барт Фрейндліх.
Барт і Джуліанн познайомилися у 1996 році на зйомках фільму "Міф про відбитки пальців". У 1997 році народився їхній син Каліб, а в 2002 році донька Лів. Пара одружилася у 2003 році.
Доньку Джуліанн Мур називають її точною копією. Вони часто з'являються разом на червоних доріжках і кінопрем'єрах. Лів мріє стати знаменитою моделлю.
Зазначимо, що Джуліанн Мур є однією з тих голлівудських знаменитостей, хто активно підтримує Україну у боротьбі з російськими окупантами. Нещодавно у колаборації з дизайнеркою Алессандрою Бруніальті вона випустила шапки у кольорах українського прапора. Кошти, отримані з продажу шапок, акторка обіцяла переказати у фонд ЮНІСЕФ.
Як писав раніше Фокус, 17-річна Лені Клум, дочка німецької супермоделі Гайді Клум, кардинально змінила свій імідж. Вона дебютувала в Каннах із новим темно-каштановим відтінком волосся.
Також Фокус розповідав, що донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя Діва знялася для обкладинки російського Elle.