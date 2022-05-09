Возлюбленная Роналду показала фото их новорожденной дочери

Девочку назвали Белла Эсмеральда.

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Возлюбленная известного футболиста "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду впервые назвала имя их новорожденной дочери и показала ее снимки. 28-летняя испанская модель Джорджина Родригес сообщила подписчикам в Instagram, что малышку назвали Белла Эсмеральда. На фото девочка сладко спит в своей колыбельке. На ней крохотное платье от итальянского модного дома класса люкс Moschino.

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Девочка родилась 18 апреля 2022 года. Ее появление на свет сопровождалось трагедией — Криштиану и Джорджина ждали близнецов, но брат Беллы Эсмеральды погиб во время родов.

Пара тяжело перенесла случившееся. Криштиану говорил, что новорожденная дочка — единственное, что позволяет им пережить утрату с надеждой на светлое будущее. Поклонники футболиста были очень чуткими и с глубокой нежностью и пониманием поддержали его семью. Фанаты оставили тысячи комментариев в соцсетях, а во время матча "Манчестер Юнайтед" против "Ливерпуля", на котором футболист отсутствовал из-за случившейся трагедии, болельщики устроили акцию поддержки и исполнили песню "You'll Never Walk Alone" в память об умершем новорожденном сыне футболиста.

Напомним, Криштиану Роналду и испанская модель Джорджина Родригес вместе около 5 лет, но официально не женаты. Осенью 2021 года возлюбленная футболиста призналась, что мечтает стать официальной женой знаменитости. Вместе они воспитывают пятерых детей: общую дочь Алану Мартину — ей 3,5 года и новорожденную Беллу Эсмеральду, 11-летнего Криштиану-младшего и 4-летних близнецов Еву и Матео — детей, рожденных от суррогатных матерей.

Как писал ранее Фокус, Криштиану Роналду после неудачного матча между "Манчестер Юнайтед" и ливерпульским "Эвертоном" выбил телефон из рук мальчика с аутизмом, чем спровоцировал скандал.