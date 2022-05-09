Кохана Роналду показала фото їхньої новонародженої дочки

Дівчинку назвали Белла Есмеральда.

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Кохана відомого футболіста "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду вперше назвала ім'я їхньої новонародженої доньки та показала її знімки. 28-річна іспанська модель Джорджина Родрігес повідомила підписникам у Instagram, що малечу назвали Белла Есмеральда. На фото дівчинка солодко спить у своїй колисці. На ній маленька сукня від італійського модного дому класу люкс Moschino.

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Дівчинка народилася 18 квітня 2022 року. Її поява на світ супроводжувалося трагедією — Кріштіану та Джорджина чекали близнюків, але брат Белли Есмеральди загинув під час пологів.

Пара важко перенесла те, що сталося. Кріштіану казав, що новонароджена дочка — єдине, що дозволяє їм пережити втрату з надією на світле майбутнє. Шанувальники футболіста були дуже чуйними та з глибокою ніжністю й розумінням підтримали його родину. Фанати залишили тисячі коментарів у соцмережах, а під час матчу "Манчестер Юнайтед" проти "Ліверпуля", на якому футболіст був відсутній через трагедію, вболівальники влаштували акцію підтримки та виконали пісню You'll Never Walk Alone на згадку про сина футболіста.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду й іспанська модель Джорджіна Родрігес разом близько 5 років, але офіційно не одружені. Восени 2021 року кохана футболіста зізналася, що мріє стати офіційною дружиною знаменитості. Разом вони виховують п'ятьох дітей: спільну доньку Алану Мартіну — їй 3,5 року та новонароджену Беллу Есмеральду, 11-річного Кріштіану-молодшого та 4-річних близнюків Єву та Матео — дітей, народжених від сурогатних матерів.

Як писав раніше Фокус, Кріштіану Роналду після невдалого матчу між "Манчестер Юнайтед" і ліверпульським "Евертоном" вибив телефон із рук хлопчика з аутизмом, чим спровокував скандал.