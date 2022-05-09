Российский олигарх Абрамов спрятал свою суперяхту в турецком Бодруме

Турция стала новым популярным местом для яхт российских миллиардеров, которые попали под санкции ЕС и США

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Суперяхта, принадлежащая российскому олигарху Александру Абрамову, прибыли на турецкий курорт Бодрум в западном округе Мугла, сообщает газета Hurriyet Daily News.

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Абрамов владеет одной из крупнейших в России металлургических компаний. Он является председателем совета директоров и крупным акционером компании Evraz Group, которая производит 28% колесных пар и 97% рельсов в России. Состояние Абрамова оценивают в 8 миллиардов долларов. Великобритания ввела санкции против Абрамова и его компании после вторжения ВС РФ в Украину. Примечательно, но крупнейшим владельцем акций этой компании является еще один известный российский олигарх – Роман Абрамович.

[ + – ] Александр Абрамов - российский олигарх Фото: ТАСС

Яхта Абрамова под названием Titan под флагом Каймановых островов длиной 80 метров и шириной 13 метров бросила якорь у побережья Бодрума, предварительно остановившись на другом турецком курорте, Фетхие.

[ + – ] Яхта Александра Абрамова Titan Фото: Yacht Charter Fleet

Неизвестно, был ли 63-летний Абрамов на борту, когда яхта причалила в Бодруме. Яхта Titan стоимостью 100 миллионов долларов была построена в 2010 году на немецкой верфи Lemwerder. Ее интерьер разрабатывали британцы Reymond Langton Design. Последний раз ее ремонтирвоали в прошлом году.

"Титан" рассчитана на 14 гостей и 19 членов экипажа.

В то же время яхты двух других российских бизнесменов: Андрея Молчаноза и российского олигарха Владимира Стржалковскога, также пришвартовались в районе Мармариса.

Суперяхта российского олигарха Романа Абрамовича Solarisнаходится в районе турецкого курорта Бодрум, в заливе Ялыкавак.