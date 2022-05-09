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Російський олігарх Абрамов сховав свою супер'яхту в турецькому Бодрумі

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Яхта Олександра Абрамова, Titan, супер'яхта, Олександр Абрамов, Туреччина
Фото: Yacht Charter Fleet | Яхта Олександра Абрамова Titan

Туреччина стала новим популярним місцем для яхт російських мільярдерів, які потрапили під санкції ЄС і США.

Супер'яхта, що належить російському олігарху Олександру Абрамову, прибула в турецький курорт Бодрум у західному окрузі Мугла, повідомляє газета Hurriyet Daily News.

Абрамов володіє однією з найбільших у Росії металургійних компаній. Він є головою ради директорів і великим акціонером компанії Evraz Group, яка виробляє 28% колісних пар і 97% рейок у Росії. Статки Абрамова оцінюють у 8 мільярдів доларів. Великобританія запровадила санкції проти Абрамова та його компанії після вторгнення ЗС РФ в Україну. Цікаво, але найбільшим власником акцій цієї компанії є ще один відомий російський олігарх — Роман Абрамович.

Яхта Олександра Абрамова, Titan, супер'яхта, Олександр Абрамов, Туреччина
Олександр Абрамов — російський олігарх
Фото: ТАСС

Яхта Абрамова під назвою Titan під прапором Кайманових островів завдовжки 80 метрів і завширшки 13 метрів кинула якір біля узбережжя Бодрума, попередньо зупинившись на іншому турецькому курорті, Фетхіє.

Яхта Олександра Абрамова, Titan, супер'яхта, Олександр Абрамов, Туреччина
Яхта Олександра Абрамова Titan
Фото: Yacht Charter Fleet

Невідомо, чи був 63-річний Абрамов на борту, коли яхта причалила в Бодрумі. Яхта Titan вартістю 100 мільйонів доларів була збудована у 2010 році на німецькій верфі Lemwerder. Її інтер'єр розробляли британці Reymond Langton Design. Востаннє її ремонтували торік.

"Титан" розрахована на 14 гостей і 19 членів екіпажу.

У той же час яхти двох інших російських бізнесменів Андрія Молчаноза та російського олігарха Володимира Стржалковського також пришвартувалися в районі Мармариса.

Супер'яхта російського олігарха Романа Абрамовича Solaris перебуває в районі турецького курорту Бодрум, у затоці Яликавак.