Російський олігарх Абрамов сховав свою супер'яхту в турецькому Бодрумі

Туреччина стала новим популярним місцем для яхт російських мільярдерів, які потрапили під санкції ЄС і США.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Супер'яхта, що належить російському олігарху Олександру Абрамову, прибула в турецький курорт Бодрум у західному окрузі Мугла, повідомляє газета Hurriyet Daily News.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Абрамов володіє однією з найбільших у Росії металургійних компаній. Він є головою ради директорів і великим акціонером компанії Evraz Group, яка виробляє 28% колісних пар і 97% рейок у Росії. Статки Абрамова оцінюють у 8 мільярдів доларів. Великобританія запровадила санкції проти Абрамова та його компанії після вторгнення ЗС РФ в Україну. Цікаво, але найбільшим власником акцій цієї компанії є ще один відомий російський олігарх — Роман Абрамович.

[ + – ] Олександр Абрамов — російський олігарх Фото: ТАСС

Яхта Абрамова під назвою Titan під прапором Кайманових островів завдовжки 80 метрів і завширшки 13 метрів кинула якір біля узбережжя Бодрума, попередньо зупинившись на іншому турецькому курорті, Фетхіє.

[ + – ] Яхта Олександра Абрамова Titan Фото: Yacht Charter Fleet

Невідомо, чи був 63-річний Абрамов на борту, коли яхта причалила в Бодрумі. Яхта Titan вартістю 100 мільйонів доларів була збудована у 2010 році на німецькій верфі Lemwerder. Її інтер'єр розробляли британці Reymond Langton Design. Востаннє її ремонтували торік.

"Титан" розрахована на 14 гостей і 19 членів екіпажу.

У той же час яхти двох інших російських бізнесменів Андрія Молчаноза та російського олігарха Володимира Стржалковського також пришвартувалися в районі Мармариса.

Супер'яхта російського олігарха Романа Абрамовича Solaris перебуває в районі турецького курорту Бодрум, у затоці Яликавак.