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"Меня избил Уилл Смит". Бенедикт Камбербэтч пошутил о драке на "Оскаре 2022"

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Фото: Getty Images | Бенедикт Камбербэтч

Актер соревновался за "Оскар" в одной номинации с Уиллом Смитом.

Британский актер Бенедикт Камбербэтч накануне выступил в роли ведущего шоу Saturday Night Live с традиционным для приглашенных знаменитостей монологом, в котором пошутил, что его тоже ударил Уилл Смит. Об этом пишет Rolling Stone.

"Я не получил "Оскар"… Меня избил Уилл Смит", — сказал Камбербэтч. "Нет, не физически, не физически!" – добавил актер.

Отметим, что в 2022 году Бенедикт Камбербэтч боролся за победу в номинации "Лучший актер" с Уиллом Смитом, Хавьером Бардемом, Эндрю Гарфилдом и Дензелом Вашингтоном. Однако желанную статуэтку забрал скандальный Уилл Смит.

Джада Пинкетт-Смит страдает от патологического выпадения волос
Джада Пинкетт-Смит страдает от патологического выпадения волос
Фото: Getty Images

Оскароносный актер Уилл Смит не оценил шутку комика Криса Рока о новой "прическе" его жены, поэтому вышел на сцену "Оскара" и дал пощечину ведущему церемонии. Как известно, Джада Пинкетт-Смит страдает от алопеции (патологического выпадения волос), поэтому женщина несколько лет назад решила полностью избавиться от волос на голове.

Напомним, Бенедикт Камбербэтч приютит в своем имении украинскую семью. Британский актер со своей супругой Софи Хантер уже готовится к встрече с украинцами, однако не раскрывает подробностей о семье беженцев для их безопасности.

Фокус подробно писал о скандале на "Оскаре-2022". Недавно Уилл Смит покинул США и отправился на лечение, чтобы вылечить свой разум и дух.