"Мене побив Вілл Сміт". Бенедикт Камбербетч пожартував про бійку на "Оскарі"

Актор змагався за "Оскар" в одній номінації з Віллом Смітом.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Британський актор Бенедикт Камбербетч напередодні виступив у ролі ведучого шоу Saturday Night Live з традиційним для запрошених знаменитостей монологом, у якому пожартував, що його теж вдарив Вілл Сміт. Про це пише Rolling Stone.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Я не отримав "Оскар"… Мене побив Вілл Сміт", — сказав Камбербетч. "Ні, не фізично, не фізично!" — додав актор.

Зазначимо, що у 2022 році Бенедикт Камбербетч змагався за перемогу в номінації "Кращий актор" з Віллом Смітом, Хав'єром Бардемом, Ендрю Гарфілдом та Дензелом Вашингтоном. Проте омріяну статуетку забрав скандальний Вілл Сміт.

[ + – ] Джада Пінкетт-Сміт страждає від патологічного випадіння волосся Фото: Getty Images

Оскароносний актор Вілл Сміт не оцінив жарт коміка Кріса Рока про нову "зачіску" його дружини, тож вийшов на сцену "Оскара" та дав ляпаса ведучому церемонії. Як відомо, Джада Пінкетт-Сміт страждає від алопеції (патологічного випадіння волосся), тож жінка кілька років тому вирішила повністю позбутися волосся на голові.

Нагадаємо, Бенедикт Камбербетч прихистить у своєму маєтку українську родину. Британський актор зі своєю дружиною Софі Гантер уже готується до зустрічі з українцями, проте не розкриває подробиць про родину біженців задля їхньої безпеки.

Фокус детально писав про скандал на "Оскарі-2022". Нещодавно Вілл Сміт покинув США та відправився на лікування, аби вилікувати свій розум та дух.