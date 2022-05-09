Киркорову и Петросяну запретили въезд в Латвию

Знаменитости, поддержавшие российскую военную агрессию, теперь не смогут посетить знаменитый фестиваль в Юрмале.

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Правительство Латвии запретило въезд в страну нескольким российским знаменитостям, открыто поддержавшим российско-украинскую войну. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Латвии в Twitter.

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В этот раз черный список на въезд в страну Прибалтики дополнили российский певец Филипп Киркоров, комики Евгений Петросян, Владимир Винокур и тренер по гимнастике Ирина Винер-Усманова.

[ + – ] Министерство иностранных дел Латвии запретило въезд в страну ряду российских знаменитостей

Эдгарс Ринкевичс сообщил, что правительство Латвии запрещает перечисленным знаменитостям посещать их страну на неопределенный срок.

"На основании пункта 2 статьи 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении граждан Российской Федерации Киркорова Ф., Винокура В., Петросяна Е. и Винер-Усмановой И. в список лиц, нежелательных для Латвийской Республики, установив бессрочный запрет на въезд в Латвию", – отмечено на Twitter-странице главы дипломатического ведомства Латвии.

Тем временем российских артистов Геннадия Хазанова и Леонида Ярмольника заметили на улицах Юрмалы. Как известно, у мужчин есть недвижимость в латвийском городе.

Также Фокус писал о том, что правительство Латвии решило лишать гражданства людей, открыто поддерживающих российско-украинскую войну.