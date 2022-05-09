Кіркорову та Петросяну заборонили в'їзд до Латвії

Знаменитості, котрі підтримали російську військову агресію, тепер не зможуть відвідати знаменитий фестиваль у Юрмалі.

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Уряд Латвії заборонив в'їзд до країни кільком російським знаменитостям, котрі відкрито підтримали російсько-українську війну. Про це повідомив голова Міністерства закордонних справ Латвії у Twitter.

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Цього разу чорний список на в'їзд до країни Прибалтики доповнили російський співак Філіп Кіркоров, коміки Євген Петросян, Володимир Винокур та тренерка з гімнастики Ірина Вінер-Усманова.

[ + – ] Міністерство закордонних справ Латвії заборонило в'їзд до країни низці російських знаменитостей

Едгарс Рінкевичс повідомив, що уряд Латвії забороняє вищеперерахованим знаменитостям відвідувати їхню країну на невизначений термін.

"На підставі пункту 2 статті 61 Закону про імміграцію я ухвалив рішення про включення громадян Російської Федерації Кіркорова Ф., Винокура В., Петросяна Є. та Вінер-Усманової І. до списку осіб, небажаних для Латвійської Республіки, встановивши безстрокову заборону на в'їзд до Латвії", – зазначено на Twitter-сторінці голови дипломатичного відомства Латвії.

Тим часом російських артистів Геннадія Хазанова та Леоніда Ярмольника помітили на вулицях Юрмали. Як відомо, у чоловіків є нерухомість у латвійському місті.

Також Фокус писав про те, що уряд Латвії вирішив позбавляти громадянства людей, котрі відкрито підтримують російсько-українську війну.