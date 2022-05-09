RU
RU
Розділи
Матеріали
Стиль життя

Кіркорову та Петросяну заборонили в'їзд до Латвії

191
Філіп Кіркоров, євген петросян, винокур, в'їзд до Латвії, чорний список зірок рф, російським знаменитостям забороняють в'їзд до Латвії
Фото: Mash | Філіп Кіркоров

Знаменитості, котрі підтримали російську військову агресію, тепер не зможуть відвідати знаменитий фестиваль у Юрмалі.

Уряд Латвії заборонив в'їзд до країни кільком російським знаменитостям, котрі відкрито підтримали російсько-українську війну. Про це повідомив голова Міністерства закордонних справ Латвії у Twitter.

Цього разу чорний список на в'їзд до країни Прибалтики доповнили російський співак Філіп Кіркоров, коміки Євген Петросян, Володимир Винокур та тренерка з гімнастики Ірина Вінер-Усманова.

Міністерство закордонних справ Латвії заборонило в'їзд до країни низці російських знаменитостей
Міністерство закордонних справ Латвії заборонило в'їзд до країни низці російських знаменитостей

Едгарс Рінкевичс повідомив, що уряд Латвії забороняє вищеперерахованим знаменитостям відвідувати їхню країну на невизначений термін.

"На підставі пункту 2 статті 61 Закону про імміграцію я ухвалив рішення про включення громадян Російської Федерації Кіркорова Ф., Винокура В., Петросяна Є. та Вінер-Усманової І. до списку осіб, небажаних для Латвійської Республіки, встановивши безстрокову заборону на в'їзд до Латвії", – зазначено на Twitter-сторінці голови дипломатичного відомства Латвії.

Тим часом російських артистів Геннадія Хазанова та Леоніда Ярмольника помітили на вулицях Юрмали. Як відомо, у чоловіків є нерухомість у латвійському місті.

Також Фокус писав про те, що уряд Латвії вирішив позбавляти громадянства людей, котрі відкрито підтримують російсько-українську війну.