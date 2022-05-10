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Готовим жаренные палюшки из творога на завтрак

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рецепт, Галицкие палюшки
Фото: Скриншот | Фото: zernograd.com Галицкие палюшки

Рецепт традиционного блюда Галичины — жаренные палюшки, они же ленивые галушки, из творожного теста.

Завтрак — самый важный прием пищи. Для многих он становится целым утренним ритуалом, который заряжает хорошим настроением на весь день. Для этого достаточно пожарить красивую глазунью с беконом или заварить овсяную кашу с фруктами, кто-то найдет время, чтобы приготовить пару сырников с хрустящей корочкой, сделать чашку ароматного кофе с молоком или сливками по вкусу и насладиться тишиной.

Предлагаем разнообразить завтрак хрустящими галицкими палюшками — традиционными украинскими галушками из творога в виде пальчиков, которые готовят в западной части Украины. Рецепт от фудблога Вкусные заметки.

Для двух порций палюшек понадобится:

  • Творог 200 г
  • Яйцо 1 шт
  • Соль
  • Мука 50 г
  • Сахар 25 г
  • Ваниль
  • Масло сливочное для обжаривания 25 г
  • Сметана для подачи

Пошаговый рецепт:

  • Творог тщательно отживаем, протираем через сито.
  • Смешиваем все ингредиенты для теста.
  • Раскатываем тесто толстой колбаской. Слегка прижимаем ладонью и нарезаем галушки узкой длинной формы, похожие на пальчики.
  • Отвариваем палюшки в кипящей воде, пока не всплывут на поверхность, затем откидываем их на дуршлаг или выкладываем на блюдо. Когда галушки немного остынут и обсохнут, обжариваем их на сливочном масле до румяной корочки.
  • Галицкие палюшки традиционно подают к столу со сметаной, маслом или джемом. Приятного аппетита!

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