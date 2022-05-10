Готовим жаренные палюшки из творога на завтрак

Рецепт традиционного блюда Галичины — жаренные палюшки, они же ленивые галушки, из творожного теста.

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Предлагаем разнообразить завтрак хрустящими галицкими палюшками — традиционными украинскими галушками из творога в виде пальчиков, которые готовят в западной части Украины. Рецепт от фудблога Вкусные заметки.

Для двух порций палюшек понадобится:

Творог 200 г

Яйцо 1 шт

Соль

Мука 50 г

Сахар 25 г

Ваниль

Масло сливочное для обжаривания 25 г

Сметана для подачи

Пошаговый рецепт:

Творог тщательно отживаем, протираем через сито.

Смешиваем все ингредиенты для теста.

Раскатываем тесто толстой колбаской. Слегка прижимаем ладонью и нарезаем галушки узкой длинной формы, похожие на пальчики.

Отвариваем палюшки в кипящей воде, пока не всплывут на поверхность, затем откидываем их на дуршлаг или выкладываем на блюдо. Когда галушки немного остынут и обсохнут, обжариваем их на сливочном масле до румяной корочки.

Галицкие палюшки традиционно подают к столу со сметаной, маслом или джемом. Приятного аппетита!

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