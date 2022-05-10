Готуємо смажені палюшки із сиру на сніданок

Рецепт традиційної страви Галичини — смажені палюшки, вони ж ліниві галушки із сирного тіста.

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Сніданок — найважливіший прийом їжі. Для багатьох він стає цілим ранковим ритуалом, який заряджає хорошим настроєм на весь день. Для цього достатньо посмажити гарну яєчню з беконом або заварити вівсяну кашу з фруктами, хтось знайде час, щоб приготувати пару сирників із хрусткою скоринкою, зробити чашку ароматної кави з молоком або вершками до смаку та насолодитися тишею.

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Пропонуємо урізноманітнити сніданок хрусткими галицькими палюшками — традиційними українськими галушками з сиру у вигляді пальчиків, які готують у західній частині України. Рецепт від фудблогу "Смачні нотатки".

Для двох порцій палюшок знадобиться:

Сир — 200 г

Яйце — 1 шт

Сіль

Борошно — 50 г

Цукор —25 г

Ваніль

Масло вершкове для обсмажування — 25 г

Сметана для подачі

Покроковий рецепт:

Сир ретельно віджимаємо, протираємо через сито.

Змішуємо усі інгредієнти для тіста.

Розкочуємо тісто товстою ковбаскою. Злегка притискаємо долонею та нарізаємо галушки вузької довгої форми, схожі на пальчики.

Відварюємо палюшки в окропі, поки не спливуть на поверхню, потім відкидаємо їх на друшляк або викладаємо на блюдо. Коли галушки трохи охолонуть і обсохнуть, обсмажуємо їх на вершковому маслі до рум'яної скоринки.

Галицькі палюшки традиційно подають до столу зі сметаною, олією чи джемом. Смачного!

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