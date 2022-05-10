Готуємо смажені палюшки із сиру на сніданок
Рецепт традиційної страви Галичини — смажені палюшки, вони ж ліниві галушки із сирного тіста.
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Сніданок — найважливіший прийом їжі. Для багатьох він стає цілим ранковим ритуалом, який заряджає хорошим настроєм на весь день. Для цього достатньо посмажити гарну яєчню з беконом або заварити вівсяну кашу з фруктами, хтось знайде час, щоб приготувати пару сирників із хрусткою скоринкою, зробити чашку ароматної кави з молоком або вершками до смаку та насолодитися тишею.
Пропонуємо урізноманітнити сніданок хрусткими галицькими палюшками — традиційними українськими галушками з сиру у вигляді пальчиків, які готують у західній частині України. Рецепт від фудблогу "Смачні нотатки".
Для двох порцій палюшок знадобиться:
- Сир — 200 г
- Яйце — 1 шт
- Сіль
- Борошно — 50 г
- Цукор —25 г
- Ваніль
- Масло вершкове для обсмажування — 25 г
- Сметана для подачі
Покроковий рецепт:
- Сир ретельно віджимаємо, протираємо через сито.
- Змішуємо усі інгредієнти для тіста.
- Розкочуємо тісто товстою ковбаскою. Злегка притискаємо долонею та нарізаємо галушки вузької довгої форми, схожі на пальчики.
- Відварюємо палюшки в окропі, поки не спливуть на поверхню, потім відкидаємо їх на друшляк або викладаємо на блюдо. Коли галушки трохи охолонуть і обсохнуть, обсмажуємо їх на вершковому маслі до рум'яної скоринки.
- Галицькі палюшки традиційно подають до столу зі сметаною, олією чи джемом. Смачного!
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