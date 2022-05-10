Внук Аллы Пугачевой устроил вечеринку на ее даче (видео)

Ранее Никита Пресняков уже не раз веселился в этом доме.

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Старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков устроил громкую вечеринку на даче примадонны. Об этом пишут российские СМИ.

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На одной из дач российской певицы на Истре сын Кристины Орбакайте неоднократно устраивал громкие вечеринки. На этот раз они собрались за "мир во всем мире". Именно такой тост прозвучал за столом на даче Аллы Пугачевой, которую она, как известно, подарила своему старшему внуку на свадьбу.

Кто именно присутствовал на вечеринке — точно неизвестно, однако стол был накрыт на семь человек.

[ + – ] Вечеринка на даче Аллы Пугачевой

На видео, выложенном в Instagram женой 30-летнего Преснякова Аленой Красновой, можно заметить красивый интерьер дома. Гости собрались в большом зале, где висит хрустальная большая люстра и роскошные декорации.

[ + – ] Никита Пресняков с супругой

Сама Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми уехали из РФ сразу после начала полномасштабной войны на территории Украины. Они живут в роскошном имении в Израиле и ищут работу на месте. Недавно стало известно, что звездные супруги продают свой роскошный замок в селе Грязь в России. А на Максима Галкина в России готовится уголовное дело за распространение фейков о действиях ВС РФ на территории Украины.

Также Фокус писал о неожиданной встрече молодой жены Виктора Павлика с супругами Пугачева-Галкин на улицах Израиля.