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Онук Алли Пугачової влаштував вечірку на її дачі (відео)

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Фото: Instagram npresnyakov | Микита Пресняков

Раніше Микита Пресняков уже неодноразово веселився в цьому будинку.

Старший онук Алли Пугачової Микита Пресняков влаштував гучну вечірку на дачі примадонни. Про це пишуть російські ЗМІ.

На одній з дач російської співачки на Істрі син Христини Орбакайте неодноразово влаштовував гучні вечірки. Цього разу вони зібралися за "мир у всьому світі". Саме такий тост прозвучав за столом на дачі Алли Пугачової, яку вона, як відомо, подарувала своєму старшому онукові на весілля.

Хто саме був присутній на вечірці — точно не відомо, проте стіл був накритий на сімох осіб.

Вечірка на дачі Алли Пугачової

На відео, яке виклала в Instagram дружина 30-річного Преснякова Альона Краснова, можна помітити красивий інтер'єр будинку. Гості зібрались у великому залі, де висить кришталева велика люстра та є розкішні декорації.

Микита Пресняков з дружиною

Сама Алла Пугачова разом з чоловіком Максимом Галкіним та дітьми виїхали з РФ одразу після початку повномасштабної війни на території України. Вони наразі живуть у розкішному маєтку в Ізраїлі та шукають роботу на місці. Нещодавно стало відомо, що зіркове подружжя продає свій розкішний замок у селі Грязь в Росії. А на Максима Галкіна в Росії готується кримінальна справа за розповсюдження фейків про дії ЗС РФ на території України.

Також Фокус писав про несподівану зустріч молодої дружини Віктора Павліка з подружжям Пугачова-Галкін на вулицях Ізраїлю.