Филипп Киркоров замечен в VIP-ложе на первом полуфинале "Евровидения" (фото)

Ранее Россию исключили из песенного конкурса.

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Российский певец Филипп Киркоров неожиданно появился на первом полуфинале "Евровидения-2022" в итальянском Турине. Об этом артист сам сообщил на своей Instagram-странице.

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"По специальному приглашению за заслуги и вклад в "Евровидение". Я не могу себе позволить не принять это приглашение и не приехать сюда абсолютно независимым гостем организаторов этого мероприятия", — отметил российский музыкант, открыто поддерживающий российско-украинскую войну.

По словам Киркорова, организаторы песенного конкурса выделили ему специальное VIP-ложе, а болеть он будет в этом году за Грецию, которая, как уже известно, прошла в финал, который состоится в субботу, 14 мая 2022 года.

Российских и белорусских представителей на международном песенном конкурсе в Италии не было, поскольку 24 февраля 2022 РФ начала полномасштабное военное вторжение на территорию Украины при содействии Беларуси.

Напомним, что Филипп Киркоров, смогший посетить Италию, в ближайшее время точно не посетит Латвию. Ему, как и нескольким другим российским артистам, Министерство иностранных дел страны ограничило въезд на неограниченный срок.

Также Фокус следит за развитием событий на сцене "Евровидения-2022" в Турине. Украинские представители, группа Kalush Orchestra, попали в финал песенного конкурса.