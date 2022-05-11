RU
RU
Розділи
Матеріали
Стиль життя Євробачення-2022

Філіп Кіркоров з'явився у VIP-ложі на першому півфіналі "Євробачення" (фото)

23
Філіп Кіркоров, Філіп Кіркоров на євробаченні, Філіп Кіркоров у віп ложі на євробаченні в турині, євробачення 2022
Фото: РІА | Філіп Кіркоров

Раніше Росію виключили з пісенного конкурсу.

Російський співак Філіп Кіркоров несподівано з'явився на першому півфіналі "Євробачення-2022" в італійському Турині. Про це артист сам повідомив на своїй Instagram-сторінці.

"На спеціальне запрошення за заслуги та внесок у "Євробачення". Я не можу собі дозволити не прийняти це запрошення і не приїхати сюди абсолютно незалежним гостем організаторів цього заходу", – зазначив російський музикант, який відкрито підтримує російсько-українську війну.

За словами Кіркорова, організатори пісенного конкурсу виділили йому спеціальне VIP-ложе, а вболіватиме цього року він за Грецію, яка, як уже відомо, пройшла до фіналу, що відбудеться в суботу, 14 травня 2022.

Російських та білоруських представників на міжнародному пісенному конкурсі в Італії не було, оскільки 24 лютого РФ почала повномасштабне воєнне вторгнення на територію України за сприяння Білорусі.

Нагадаємо, що Філіп Кіркоров, який зміг відвідати Італію, найближчим часом точно не відвідає Латвію. Йому, як і кільком іншим російським артистам, Міністерство закордонних справ країни обмежило в'їзд на необмежений термін.

Також Фокус стежить за розвитком подій на сцені "Євробачення-2022" у Турині. Українські представники, гурт Kalush Orchestra, потрапили до фіналу пісенного конкурсу.