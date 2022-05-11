Участница "Евровидения" из Исландии нарисовала желто-синий флаг на руке

Солистка группы Systur Элин Эйторсдоттир поддержала Украину во время своего выступления на песенном конкурсе.

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Во время полуфинала песенного конкурса "Евровидение" в Турине одна из участниц группы Systur, представляющая Исландию, решила поддержать украинский народ, и вышла на сцену с изображением сине-желтого флага, нарисованного у нее на руке. Солистка Элин Эйторсдоттир выступала вместе с двумя сестрами. Они исполнили композицию "Með Hækkandi Sól".

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По словам украинского ведущего трансляции "Евровидения" Тимура Мирошниченко, многие фанаты и участники шоу выражали свою поддержку, демонстрируя сине-желтую символику.

Напомним, Украину на песенном конкурсе в этом году представляет группа Kalush Orchestra. В полуфинале они исполнили песню "Стефания" — солист группы Олег Псюк посвятил композицию своей матери. После выступления группа поблагодарила европейские страны за поддержку Украины. Kalush Orchestra прошли в финал конкурса. Букмекеры сулят им победу на "Евровидении-2022".

Как писал ранее Фокус, накануне песенного конкурса в Турине украинская певица Алина Паш, которая изначально должна была представлять нашу страну, но отказалась из-за разразившегося скандала в связи с ее поездкой в Крым в 2014 году, перепела хит Kalush Orchestra и пожелала группе победы.

Также Фокус сообщал о том, что российский певец Филипп Киркоров неожиданно появился на первом полуфинале "Евровидения-2022" в итальянском Турине. Для артиста выделили специальное VIP-ложе. Киркоров решил поддерживать Грецию, которая прошла в финал — он состоится в субботу, 14 мая 2022 года.