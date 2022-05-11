Учасниця "Євробачення" з Ісландії намалювала жовто-синій прапор на руці
Солістка гурту Systur Елін Ейторсдоттір підтримала Україну під час свого виступу на пісенному конкурсі.
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Під час півфіналу пісенного конкурсу "Євробачення" у Турині одна з учасниць гурту Systur, яка представляє Ісландії, вирішила підтримати український народ і вийшла на сцену із зображенням синьо-жовтого прапора, намальованого в неї на руці. Солістка Елін Ейторсдоттір виступала разом із двома сестрами. Вони виконали композицію "Með Hækkandi Sól".
За словами українського ведучого трансляції "Євробачення" Тимура Мірошниченка, багато фанатів та учасників шоу висловлювали свою підтримку, демонструючи синьо-жовту символіку.
Нагадаємо, Україну на пісенному конкурсі цього року представляє гурт Kalush Orchestra. У півфіналі вони виконали пісню "Стефанія" — соліст гурту Олег Псюк присвятив композицію своєї матері. Після виступу гурт подякував європейським країнам за підтримку України. Kalush Orchestra пройшли у фінал конкурсу. Букмекери обіцяють їм перемогу на "Євробаченні-2022".
Як писав раніше Фокус, напередодні пісенного конкурсу в Турині українська співачка Аліна Паш, яка спочатку повинна була представляти нашу країну, але відмовилася через скандал, що вибухнув у зв'язку з її поїздкою у Крим у 2014 році, переспівала хіт Kalush Orchestra і побажала групі перемоги.
Також Фокус повідомляв, що російський співак Філіп Кіркоров несподівано з'явився на першому півфіналі "Євробачення-2022" в італійському Турині. Для артиста виділили спеціальне VIP-ложе. Кіркоров вирішив підтримувати Грецію, яка пройшла у фінал — він відбудеться у суботу, 14 травня 2022 року.