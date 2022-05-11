Учасниця "Євробачення" з Ісландії намалювала жовто-синій прапор на руці

Солістка гурту Systur Елін Ейторсдоттір підтримала Україну під час свого виступу на пісенному конкурсі.

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Під час півфіналу пісенного конкурсу "Євробачення" у Турині одна з учасниць гурту Systur, яка представляє Ісландії, вирішила підтримати український народ і вийшла на сцену із зображенням синьо-жовтого прапора, намальованого в неї на руці. Солістка Елін Ейторсдоттір виступала разом із двома сестрами. Вони виконали композицію "Með Hækkandi Sól".

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За словами українського ведучого трансляції "Євробачення" Тимура Мірошниченка, багато фанатів та учасників шоу висловлювали свою підтримку, демонструючи синьо-жовту символіку.

Нагадаємо, Україну на пісенному конкурсі цього року представляє гурт Kalush Orchestra. У півфіналі вони виконали пісню "Стефанія" — соліст гурту Олег Псюк присвятив композицію своєї матері. Після виступу гурт подякував європейським країнам за підтримку України. Kalush Orchestra пройшли у фінал конкурсу. Букмекери обіцяють їм перемогу на "Євробаченні-2022".

Як писав раніше Фокус, напередодні пісенного конкурсу в Турині українська співачка Аліна Паш, яка спочатку повинна була представляти нашу країну, але відмовилася через скандал, що вибухнув у зв'язку з її поїздкою у Крим у 2014 році, переспівала хіт Kalush Orchestra і побажала групі перемоги.

Також Фокус повідомляв, що російський співак Філіп Кіркоров несподівано з'явився на першому півфіналі "Євробачення-2022" в італійському Турині. Для артиста виділили спеціальне VIP-ложе. Кіркоров вирішив підтримувати Грецію, яка пройшла у фінал — він відбудеться у суботу, 14 травня 2022 року.