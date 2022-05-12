Пятница 13-е в коридоре затмений. Что нас ожидает в этот день

Единственная пятница 13-е в этом году выпадает в трудный астрологический период. Нужно быть внимательными и проявить терпение.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В 2022 году всего одна пятница 13-е — эта мистическая комбинация будет уже завтра. Она выпадает в непростое время — коридор затмений, когда у многих людей решаются кармические задачи, а влияние несчастливого, как принято считать в народе, дня усиливает ретроградный Меркурий.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Многих людей словосочетание пятница тринадцатое приводит в ужас, ассоциируясь с мистикой и негативом. В этот день не назначают важные встречи, волнуясь что они пойдут не по плану, не отмечают торжества, стараются избегать конфликтов и даже лишний раз смотреться в зеркало.

Основой популярного суеверия, как известно, послужило реальное историческое событие. 13 апреля 1307 года в пятницу поймали и арестовали большое число представителей ордена тамплиеров. Рыцарей подвергали пыткам, после чего убили. Согласно преданию, магистр ордена проклял всех собравшихся на казни. С того момента пятницу тринадцатое стали называть несчастливым днем.

[ + – ] Орден тамплиеров был одним из самых богатых и популярных среди западно-христианских военных орденов. Фото: Фото: Gettyimages

В христианской культуре пятница — скорбный день. Считается, что после предательства Иуды в этот день распяли Христа. А пятница тринадцатое — особенно неудачная дата, ведь во время Тайной вечери за столом сидели тринадцать человек, и тринадцатым был Иуда. Из-за этого в XIX веке в Европе ходило суеверие, что если тринадцать человек сядут за один стол, кто-то один непременно умрет в течение года после трапезы. Чтобы обойти "проклятие", придумали даже специальную профессию — четырнадцатого гостя. Его приглашали, чтобы избежать несчастливого числа.

Существует множество примет, чего стоит избегать в этот день. Не рекомендуют начинать новые дела, пересаживать растения, отправляться в путешествия, планировать свадьбу, давать деньги в долг, долго смотреть в зеркало и думать о плохом.

Мистическая цифра 13

Как говорит астролог Марина Скади, в нумерологии у числа тринадцать особое значение.

Тринадцатая глава Книги Апокалипсиса посвящена описанию великих бедствий, которые сопровождают приход Антихриста.

Еврейская Каббала перечисляет тринадцать злых духов.

Тринадцать не делится ни на одно число, только на себя. Такие числа принято называть ядерными. Именно поэтому роль числа тринадцать состоит в мощном и неустанном проявлении энергии и силы.

1 и 3 — это подвижные и динамичные числа. Вибрация числа тринадцать в нумерологии несет в себе искаженное восприятия энергий. Но в итоге последующая трансформация дает новое рождения и упорядочение структуры.

Не так давно начали говорить, что существует тринадцать, а не двенадцать знаков зодиака. Тринадцатым знаком называют созвездие змееносца. Но, как утверждает астролог, Солнце не проходит через это созвездие, потому не стоит считать его зодиакальным.

Астрологический прогноз

Тринадцатого мая в пятницу растущая Луна в Весах — знаке зодиака, который связан с партнерскими отношениями. Астрологи отмечают, что стоит учесть смысл сложного числа тринадцать и влияние кармического коридора затмений — период, когда происходит что-то непредсказуемое.

В этот день для многих произойдут события, которые принесут кардинальные перемены. Однако стоит помнить, что Вселенная не наказывает, а только дает нам уроки, которые следует усвоить. Все старое и бесперспективное в этот день будет уничтожено. Особенно это касается прошлых отношений, у которых нет развития.

Не стоит в этот день, и в целом, в коридор затмений заключать брак, открывать новый бизнес, начинать учебу.

Коридор затмений — это период, когда люди принимают судьбоносные решения, и при этом склонны действовать опрометчиво. С 10 мая этот период усиливает ретроградный Меркурий. Планета, которая отвечает за остроумие, правильный расчет, психологическую проницательность, предприимчивость, логику, движется в обратном направлении и тормозит все, что связана со сферами ее влияния. Как отмечает ведический астролог Игорь Нехаев, разум людей затуманен, сложно найти точки соприкосновения, поэтому стоит набраться терпения, ведь быстро решить вопросы все равно не удастся. Если сумеете стойко выдержат этот период, в будущем результат вас может порадовать.

За пятницей 13 последуют еще три непростых дня до 16 мая, когда нас ждет полное Лунное затмение в знаке Скорпион.

Фокус ранее рассказывал, победит ли Украина в войне с Россией и когда это произойдет, согласно прогнозам астрологов.

Также Фокус объяснял, что можно и нельзя делать в период ретроградного Меркурия.