П'ятниця 13-те в коридорі затемнень. Що нас очікує в цей день

Єдина п'ятниця 13-те цього року випадає у важкий астрологічний період. Потрібно бути уважними та виявити терпіння.

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2022 року лише одна п'ятниця 13-те — ця містична комбінація буде вже завтра. Вона випадає в непростий час — коридор затемнень, коли в багатьох людей вирішуються кармічні завдання, а вплив нещасливого, як заведено вважати в народі, дня посилює ретроградний Меркурій.

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Багатьох людей словосполучення п'ятниця тринадцяте жахає, асоціюючись із містикою і негативом. Цього дня не призначають важливих зустрічей, хвилюючись, що вони підуть не за планом, не відзначають урочистостей, намагаються уникати конфліктів і навіть зайвий раз заглядати в дзеркало.

Основою популярного забобону, як відомо, послужила реальна історична подія. 13 квітня 1307 року в п'ятницю зловили та заарештували велику кількість представників ордена тамплієрів. Лицарів катували, після чого вбили. За переказами, магістр ордена прокляв усіх, хто зібрався на страти. З того моменту п'ятницю тринадцяте почали називати нещасливим днем.

[ + – ] Орден тамплієрів був одним із найбагатших і найпопулярніших серед західно-християнських військових орденів Фото: Фото: Gettyimages

У християнській культурі п'ятниця — скорботний день. Вважається, що після зради Юди цього дня розіп'яли Христа. А п'ятниця тринадцяте — особливо невдала дата, адже під час Таємної вечори за столом сиділо тринадцять чоловік, і тринадцятим був Юда. Через це в XIX столітті в Європі ходили забобони, що якщо тринадцять людей сядуть за один стіл, хтось один неодмінно помре протягом року після трапези. Щоб оминути "прокляття", вигадали навіть спеціальну професію — чотирнадцятого гостя. Його запрошували, щоби уникнути нещасливого числа.

Існує безліч прикмет, чого варто уникати цього дня. Не рекомендують починати нові справи, пересаджувати рослини, вирушати в подорожі, планувати весілля, давати гроші в борг, довго дивитися в дзеркало та думати про погане.

Містична цифра 13

Як каже астрологиня Марина Скаді, у нумерології в числа тринадцять особливе значення.

Тринадцятий розділ Книги Апокаліпсису присвячений опису великих лих, які супроводжують прихід Антихриста.

Єврейська Каббала перераховує тринадцять злих духів.

Тринадцять не ділиться на жодне число, тільки на себе. Такі числа прийнято називати ядерними. Саме тому роль числа тринадцять полягає в потужному та невтомному прояві енергії та сили.

1 і 3 — це рухливі та динамічні числа. Вібрація числа тринадцять у нумерології несе в собі спотворене сприйняття енергій. Але в результаті подальша трансформація дає нове народження та впорядкування структури.

Нещодавно почали говорити, що існує тринадцять, а не дванадцять знаків зодіаку. Тринадцятим знаком називають сузір'я Змієносця. Але, як стверджує астролог, Сонце не проходить через це сузір'я, тому не варто вважати його зодіакальним.

Астрологічний прогноз

Тринадцятого травня в п'ятницю Місяць у Терезах — знаку зодіаку, який пов'язаний із партнерськими відносинами. Астрологи відзначають, що варто врахувати зміст складного числа тринадцять і вплив кармічного коридору затемнень — періоду, коли відбувається щось непередбачуване.

Цього дня для багатьох відбудуться події, які завдадуть кардинальних змін. Однак варто пам'ятати, що Всесвіт не карає, а лише дає нам уроки, які слід засвоїти. Все старе та безперспективне в цей день буде знищено. Особливо це стосується минулих стосунків, які не мають розвитку.

Не варто цього дня та загалом у коридор затемнень укладати шлюб, відкривати новий бізнес, розпочинати навчання.

Коридор затемнень — це період, коли люди приймають доленосні рішення та при цьому схильні діяти необачно. З 10 травня цей період посилює ретроградний Меркурій. Планета, яка відповідає за дотепність, правильний розрахунок, психологічну проникливість, заповзятливість, логіку, рухається у зворотному напрямку та гальмує все, що пов'язане зі сферами її впливу. Як зазначає ведичний астролог Ігор Нехаєв, розум людей затуманений, складно знайти точки дотику, тому варто набратися терпіння, адже швидко вирішити питання все одно не вдасться. Якщо зможете стійко витримати цей період, у майбутньому результат вас може порадувати.

За п'ятницею 13 підуть ще три непрості дні до 16 травня, коли на нас чекає повне Місячне затемнення в знаку Скорпіон.

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