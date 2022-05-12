Евровидение-2022. Букмекеры назвали фаворитов второго полуфинала
В первом полуфинале Украина уверенно получила возможность попасть в финал.
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12 мая 2022 состоится второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2022", проходящего в итальянском Турине. Букмекеры назвали вероятных победителей сегодняшних соревнований.
Во второй части вокального конкурса примут участие представители 18 стран.
По оценкам букмекеров, в финал, скорее всего, попадут:
- Швеция
- Польша
- Австралия
- Эстония
- Чехия.
Вслед за зрительскими фаворитами в первую десятку исполнителей вошли:
- Сербия
- Финляндия
- Азербайджан
- Бельгия
- Кипр.
Меньше шансов на победу во втором полуфинале у таких европейских государств:
- Израиль
- Ирландия
- Грузия
- Северная Македония
- Монтенегро.
Однако, как показала практика, прогнозы букмекеров могут отличаться от результатов песенных соревнований.
Напомним, представители Украины, группа Kalush Orchestra, попали в финал "Евровидения-2022".
Также Фокус писал о неожиданном появлении на первом полуфинале в Турине российского певца Филиппа Киркорова. При том, что России участвовать в песенных соревнованиях запретили еще в феврале 2022.