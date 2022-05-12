UA
UA
Разделы
Материалы
Стиль жизни Евровидение-2022

Евровидение-2022. Букмекеры назвали фаворитов второго полуфинала

366
евровидение 2022, фавориты на евровидении, кто выйдет в финал евровидения, кто выиграет евровидение
Фото: Открытые источники | В этом году "Евровидение" проходит в итальянском Турине

В первом полуфинале Украина уверенно получила возможность попасть в финал.

12 мая 2022 состоится второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2022", проходящего в итальянском Турине. Букмекеры назвали вероятных победителей сегодняшних соревнований.

Во второй части вокального конкурса примут участие представители 18 стран.

По оценкам букмекеров, в финал, скорее всего, попадут:

  • Швеция
  • Польша
  • Австралия
  • Эстония
  • Чехия.
Букмекеры назвали фаворитов второго полуфинала "Евровидения-2022"
Букмекеры назвали фаворитов второго полуфинала "Евровидения-2022"

Вслед за зрительскими фаворитами в первую десятку исполнителей вошли:

  • Сербия
  • Финляндия
  • Азербайджан
  • Бельгия
  • Кипр.

Меньше шансов на победу во втором полуфинале у таких европейских государств:

  • Израиль
  • Ирландия
  • Грузия
  • Северная Македония
  • Монтенегро.

Однако, как показала практика, прогнозы букмекеров могут отличаться от результатов песенных соревнований.

Напомним, представители Украины, группа Kalush Orchestra, попали в финал "Евровидения-2022".

Также Фокус писал о неожиданном появлении на первом полуфинале в Турине российского певца Филиппа Киркорова. При том, что России участвовать в песенных соревнованиях запретили еще в феврале 2022.