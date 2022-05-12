Євробачення-2022. Букмекери назвали фаворитів другого півфіналу
У першому півфіналі Україна впевнено здобула можливість потрапити до фіналу.
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12 травня 2022 відбудеться другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2022", що проходить в італійському Турині. Букмекери назвали ймовірних переможців сьогоднішніх змагань.
Загалом у другій частині вокального конкурсу візьмуть участь представники 18 країн.
За оцінками букмекерів, до фіналу, швидше за все, потраплять:
- Швеція
- Польща
- Австралія
- Естонія
- Чеська Республіка.
Слідом за глядацькими фаворитами до першої десятки виконавців увійшли:
- Сербія
- Фінляндія
- Азербайджан
- Бельгія
- Кіпр.
Найменше шансів на перемогу у другому півфіналу у таких європейських держав:
- Ізраїль
- Ірландія
- Грузія
- Північна Македонія
- Монтенегро .
Проте, як показала практика, прогнози букмекерів можуть кардинально відрізнятися від результатів пісенних змагань.
Нагадаємо, представники України, гурт Kalush Orchestra, потрапили у фінал "Євробачення-2022".
Також Фокус писав про несподівану появу на першому півфіналі в Турині російського співака Філіпа Кіркорова. При тому, що Росії брати участь у пісенних змаганнях заборонили ще у лютому 2022.