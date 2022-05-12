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Стиль життя Євробачення-2022

Євробачення-2022. Букмекери назвали фаворитів другого півфіналу

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Фото: Открытые источники | Цього року "Євробачення" проходить в італійському Турині

У першому півфіналі Україна впевнено здобула можливість потрапити до фіналу.

12 травня 2022 відбудеться другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2022", що проходить в італійському Турині. Букмекери назвали ймовірних переможців сьогоднішніх змагань.

Загалом у другій частині вокального конкурсу візьмуть участь представники 18 країн.

За оцінками букмекерів, до фіналу, швидше за все, потраплять:

  • Швеція
  • Польща
  • Австралія
  • Естонія
  • Чеська Республіка.
Букмекери назвали фаворитів другого півфіналу "Євробачення-2022"
Букмекери назвали фаворитів другого півфіналу "Євробачення-2022"

Слідом за глядацькими фаворитами до першої десятки виконавців увійшли:

  • Сербія
  • Фінляндія
  • Азербайджан
  • Бельгія
  • Кіпр.

Найменше шансів на перемогу у другому півфіналу у таких європейських держав:

  • Ізраїль
  • Ірландія
  • Грузія
  • Північна Македонія
  • Монтенегро .

Проте, як показала практика, прогнози букмекерів можуть кардинально відрізнятися від результатів пісенних змагань.

Нагадаємо, представники України, гурт Kalush Orchestra, потрапили у фінал "Євробачення-2022".

Також Фокус писав про несподівану появу на першому півфіналі в Турині російського співака Філіпа Кіркорова. При тому, що Росії брати участь у пісенних змаганнях заборонили ще у лютому 2022.