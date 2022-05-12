Євробачення-2022. Букмекери назвали фаворитів другого півфіналу

У першому півфіналі Україна впевнено здобула можливість потрапити до фіналу.

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12 травня 2022 відбудеться другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2022", що проходить в італійському Турині. Букмекери назвали ймовірних переможців сьогоднішніх змагань.

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Загалом у другій частині вокального конкурсу візьмуть участь представники 18 країн.

За оцінками букмекерів, до фіналу, швидше за все, потраплять:

Швеція

Польща

Австралія

Естонія

Чеська Республіка.

[ + – ] Букмекери назвали фаворитів другого півфіналу "Євробачення-2022"

Слідом за глядацькими фаворитами до першої десятки виконавців увійшли:

Сербія

Фінляндія

Азербайджан

Бельгія

Кіпр.

Найменше шансів на перемогу у другому півфіналу у таких європейських держав:

Ізраїль

Ірландія

Грузія

Північна Македонія

Монтенегро .

Проте, як показала практика, прогнози букмекерів можуть кардинально відрізнятися від результатів пісенних змагань.

Нагадаємо, представники України, гурт Kalush Orchestra, потрапили у фінал "Євробачення-2022".

Також Фокус писав про несподівану появу на першому півфіналі в Турині російського співака Філіпа Кіркорова. При тому, що Росії брати участь у пісенних змаганнях заборонили ще у лютому 2022.