Принцесса Беатрис вышла в свет в роскошном цветочном платье за 49,5 тыс. грн

Как и Кейт Миддлтон, принцесса Беатрис не стесняется появляться в одном и том же платье на публике дважды

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Женщины из королевской семьи Великобритании всегда находятся под пристальным вниманием СМИ, и 33-летняя внучка монарха, принцесса Беатрис, – не исключение, сообщает Express.

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Жена итальянского аристократа и бизнесмена Эдоардо Мапелли-Моцци, родившая ему дочь Сиенну, появилась на благотворительном вечере по случаю предпросмотра фильма "Галоп по истории". Он был частью празднования Платинового юбилея королевы и проходил в Виндзорском замке. На мероприятии принцесса появилась в длинном платье в стиле "Сьюзи" с цветочным принтом, рукавами три четверти, облегающим лифом и многоуровневой юбкой за 1375 фунтов стерлингов (49 521 грн). Наряд переливался в свете фотокамер, и по нему красовались розовые, голубые, желтые и белые цветы.

Создатель наряда – британский бренд The Vampire's Wife, который очень по душе Кейт Миддлтон. Отметим, что в этом платье принцесса на публике не впервые. Она надевала его в 2019 году, когда посетила конференцию лидеров WICT и обеда Touchstones в отеле New York Marriott Marquis в Нью-Йорке.

Принцесса дополнила образ серебряными украшениями, в том числе большими серьгами. Они были в форме листьев и доходили ей до плеч. Среди других украшений Беатрис надела серебряные и золотые браслеты.

Что касается макияжа, Беатрис традиционно сделал акцент на глаза, воспользовавшись тонкой темной подводкой, нанесла немного румян и розовый блеск для губ.

Завершили ансамбль пара черных туфель.

Супруг принцессы был в вельветовом в белой рубашке с галстуком-бабочкой, черном жакете, такого же цвета брюках и туфлях.

Двухчасовой проект "Галоп по истории" продлиться до выходных. Шоу, разделенное на четыре акта, отправляет зрителей в музыкальное путешествие, в котором звучат классические мелодии из "Земли надежды и славы" и "Клянусь тебе, моя страна".

В воскресенье его покажут в прямом эфире на ITV, и на нем будет присутствовать королева, если ей позволит самочувствие.

Напомним, принцесса Беатрис родила дочь 18 сентября 2021 года. Для нее она стала первым ребенком, для Эдоардо – вторым. У него уже есть сын от предыдущих отношений, которые не закончились браком.