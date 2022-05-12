Принцеса Беатріс вийшла у світ у розкішній квітковій сукні за 49,5 тис. грн

Як і Кейт Міддлтон, принцеса Беатріс не соромиться з'являтися в одній і тій же самій сукні на публіці двічі

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Жінки з королівської родини Великобританії завжди перебувають під пильною увагою ЗМІ, і 33-річна онука монарха, принцеса Беатріс, — не виняток, повідомляє Express.

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Дружина італійського аристократа та бізнесмена Едоардо Мапеллі-Моцці, яка народила йому доньку Сієнну, з'явилася на благодійному вечорі з нагоди перегляду фільму "Галоп по історії". Він був частиною святкування Платинового ювілею королеви та проходив у Віндзорському замку. На заході принцеса з'явилася у довгій сукні у стилі "Сьюзі" з квітковим принтом, рукавами три чверті, обтислим ліфом і багаторівневою спідницею за 1 375 фунтів стерлінгів (49 521 грн). Вбрання переливалося у світлі фотокамер, і по ньому красувалися рожеві, блакитні, жовті та білі квіти.

Творець наряду — британський бренд The Vampire's Wife, який дуже до вподоби Кейт Міддлтон. Зазначимо, що в цій сукні принцеса на публіці не вперше. Вона одягала його у 2019 році, коли відвідала конференцію лідерів WICT та обіду Touchstones у готелі New York Marriott Marquis у Нью-Йорку.

Принцеса доповнила образ срібними прикрасами, зокрема великими сережками. Вони були у формі листя і доходили до плечей. Серед інших прикрас Беатріс одягла срібні та золоті браслети.

Що стосується макіяжу, Беатріс традиційно зробила акцент на очі, скориставшись тонким темним підведенням, нанесла трохи рум'ян і рожевий блиск для губ.

Завершили ансамбль пари чорних туфель.

Чоловік принцеси був у вельветовому в білій сорочці з краваткою-метеликом, чорному жакеті, такого ж кольору штанях і туфлях.

Двогодинний проєкт "Галоп по історії" триватиме до вихідних. Шоу, розділене на чотири акти, відправляє глядачів у музичну подорож, у якій звучать класичні мелодії із "Землі надії та слави" та "Клянуся тобі, моя країна".

У неділю його покажуть у прямому ефірі на ITV, і на ньому буде присутня королева, якщо їй дозволить самопочуття.

Нагадаємо, принцеса Беатріс народила доньку 18 вересня 2021 року. Для неї вона стала першою дитиною, для Едоардо — другою. Він уже має сина від попередніх стосунків, які не закінчилися шлюбом.