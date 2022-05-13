Новая девушка Канье Уэста сделала тату с его именем на запястье

Чейни Джонс удивила поклонников своей привязанностью к Канье Уэсту.

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24-летняя Чейни Джонс, которую называют клоном Ким Кардашьян, набила на левом запястье имя своего возлюбленного, 44-летнего рэпера Канье Уэста. Об этом пишут Daily mail.

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Пара вместе недавно — впервые папарацци заметили их в феврале этого года в Soho House в Малибу, после того как шоумен расстался с актрисой Джулией Фокс из-за того, что не мог забыть бывшую супругу.

В СМИ писали, что отношения Канье и новой Ким Кардашьян — подружка рэпера буквально копия известной американской модели — несерьезные, так как шоумен все еще тоскует по экс-жене и делает все, чтобы привлечь ее внимание и вызвать ревность. Однако после того, как Чейни Джонс опубликовала фото в Instagram, на котором фанаты сумели разглядеть романтическую тату со словом "Йе" — это имя Канье — выведенную черным курсивном на запястье левой руки, им пришлось пересмотреть свои предположения насчет отношений этой пары.

На фото Чейни позирует в серебристом укороченном топе с подходящими к нему брюками. Помимо имени возлюбленного на запястье, у модели есть еще несколько татуировок, одна из которых на ключице.

[ + – ] Instagram chaneyjones

Недавно Канье Уэст познакомил свою новую возлюбленную с семьей. Рэпер привел девушку на празднование 85-летия своей бабушки. Так шоумен отреагировал на новость о том, что Ким Кардашьян познакомила своего возлюбленного Пита Дэвидсона с семьей. Бывшая супруга Канье Уэста не осталась равнодушной к его поступку и отметила, что новой избраннице Йе стоит быть собой, а не подражать кому-то. "Но если это то, что она хочет сделать, чтобы привлечь внимание, к которому стремится, или завоевать Канье, пусть будет так" — прокомментировала Ким Кардашьян внешний вид девушки Канье Уэста.

Как писал ранее Фокус, на данный момент Ким сосредоточена на себе, своих детях и романе с Питом. Влюбленные продолжают появляться вместе на разных публичных мероприятиях и публиковать романтические снимки в соцсетях.