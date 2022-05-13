Нова дівчина Каньє Веста зробила тату з його ім'ям на зап'ясті

Чейні Джонс здивувала шанувальників своєю прихильністю до Каньє Веста.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

24-річна Чейні Джонс, яку називають клоном Кім Кардаш'ян, набила на лівому зап'ясті ім'я свого коханого, 44-річного репера Каньє Веста. Про це пише Daily mail.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Пара разом нещодавно — вперше папараці помітили їх у лютому цього року в Soho House в Малібу, після того, як шоумен розлучився з акторкою Джулією Фокс через те, що не міг забути колишню дружину.

У ЗМІ писали, що стосунки Каньє та нової Кім Кардаш'ян — подружка репера буквально копія відомої американської моделі — несерйозні, тому що шоумен все ще сумує за ексдружиною і робить усе, щоб привернути її увагу та викликати ревнощі. Однак після того, як Чейні Джонс опублікувала фото в Instagram, на якому фанати зуміли розглянути романтичну тату зі словом "Є" — це ім'я Каньє — виведену чорним курсивом на зап'ясті лівої руки, їм довелося переглянути свої припущення щодо стосунків цієї пари.

На фото Чейні позує в сріблястому укороченому топі з брюками, що підходять до нього. Крім імені коханого на зап'ясті, модель має ще кілька татуювань, одне з яких на ключиці.

[ + – ] Instagram chaneyjones

Нещодавно Каньє Вест познайомив свою нову кохану із сім'єю. Репер привів дівчину на святкування 85-річчя своєї бабусі. Так шоумен відреагував на новину про те, що Кім Кардаш'ян познайомила свого коханого Піта Девідсона із сім'єю. Колишня дружина Каньє Веста не залишилася байдужою до його вчинку та зазначила, що новій обраниці Є варто бути собою, а не наслідувати когось. "Але якщо це те, що вона хоче зробити, щоб привернути увагу, якого прагне, або завоювати Каньє, нехай буде так" — прокоментувала Кім Кардаш'ян зовнішній вигляд дівчини Каньє Веста.

Як писав раніше Фокус, наразі Кім зосереджена на собі, своїх дітях і романі з Пітом. Закохані продовжують з'являтися разом на різних публічних заходах і публікувати романтичні знімки у соцмережах.