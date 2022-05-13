UA
UA
Разделы
Материалы
Стиль жизни Евровидение-2022

Букмекеры назвали 5 претендентов на победу в Евровидение-2022

274
Kalush Orchestra, евровидение-2022, кто победит в евровидении 2022, ставки букмекеров на евровидение 2022
Фото: Getty Images | Украину на "Евровидении-2022" представляет группа Kalush Orchestra

Букмекеры назвали топ-5 претендентов на победу в международном песенном конкурсе.

Уже завтра, 14 мая 2022 состоится гранд-финал "Евровидения-2022", который в этом году проходит в итальянском Турине. Букмекеры назвали главных фаворитов соревнований и претендентов на победу.

В финале выступят 26 участников — 20 прошли из двух полуфиналов и 6 стран-учредителей Евровидения всегда проходят в финал.

Первое место, по подсчетам букмекеров, уверенно занимает украинская группа Kalush Orchestra с песней "Стефания", которую уже поют по всему миру, от известных музыкантов до простых людей в соцсетях. Даже победитель "Евровидения-2009" Александр Рыбак записал свой кавер со скрипкой на украинский хит. Победу украинских артистов букмекеры оценивают в рекордные 59%.

Ставки букмекеров на победителя "Евровидения-2022"
Ставки букмекеров на победителя "Евровидения-2022"

Второе место занимает Великобритания с 11% (Sam Ryder – Space Man).

Далее следуют Швеция (9%), Италия (6%) и Испания (4%).

Меньше шансов на победу у Германии, Румынии и Литвы. Они расположены в самом низу таблички и имеют меньше процента шанса на победу.

Украинская песня на Евровидении

Напомним, украинские представители Kalush Orchestra боялись не попасть в финал песенных соревнований.

Также Фокус писал о представителях Украины на "Евровидении" в разные годы от Александра Пономарева до Kalush Orchestra.