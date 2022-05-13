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Стиль життя Євробачення-2022

Букмекери назвали 5 претендентів на перемогу в Євробачення-2022

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Kalush Orchestra, євробачення-2022, хто переможе у євробаченні 2022, ставки букмекерів на євробачення 2022
Фото: Getty Images | Україну на "Євробаченні-2022" представляє гурт Kalush Orchestra

Букмекери назвали топ-5 претендентів на перемогу в міжнародному пісенному конкурсі.

Уже завтра, 14 травня 2022 відбудеться гранд-фінал "Євробачення-2022", що цього року проходить в італійському Турині. Букмекери назвали головних фаворитів змагань і претендентів на перемогу.

У фіналі виступлять 26 учасників — 20 пройшло з двох півфіналів і 6 країн-засновників Євробачення завжди проходять до фіналу.

Перше місце, за підрахунками букмекерів, впевнено посідає український гурт Kalush Orchestra з піснею "Стефанія", яку вже наспівують по всьому світу, від відомих музикантів до простих людей у соцмережах. Навіть переможець "Євробачення-2009" Олександр Рибак записав власний кавер зі скрипкою на український хіт. Перемогу українських артистів букмекери оцінюють у рекордні 59%.

Ставки букмекерів на переможця "Євробачення-2022"
Ставки букмекерів на переможця "Євробачення-2022"

Друге місце посідає Велика Британія з 11% (Sam Ryder — Space Man).

Далі йде Швеція (9%), Італія (6%) та Іспанія (4%).

Найменше шансів на перемогу у Німеччини, Румунії та Литви. Вони розташовані на самому низу таблички та мають менше відсотка шансу на перемогу.

Українська пісня на Євробаченні

Нагадаємо, українські представники Kalush Orchestra боялися не потрапити до фіналу пісенних змагань.

Також Фокус писав про представників від України на "Євробаченні" у різні роки від Олександра Пономарьова до Kalush Orchestra.