Букмекери назвали 5 претендентів на перемогу в Євробачення-2022

Букмекери назвали топ-5 претендентів на перемогу в міжнародному пісенному конкурсі.

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Уже завтра, 14 травня 2022 відбудеться гранд-фінал "Євробачення-2022", що цього року проходить в італійському Турині. Букмекери назвали головних фаворитів змагань і претендентів на перемогу.

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У фіналі виступлять 26 учасників — 20 пройшло з двох півфіналів і 6 країн-засновників Євробачення завжди проходять до фіналу.

Перше місце, за підрахунками букмекерів, впевнено посідає український гурт Kalush Orchestra з піснею "Стефанія", яку вже наспівують по всьому світу, від відомих музикантів до простих людей у соцмережах. Навіть переможець "Євробачення-2009" Олександр Рибак записав власний кавер зі скрипкою на український хіт. Перемогу українських артистів букмекери оцінюють у рекордні 59%.

[ + – ] Ставки букмекерів на переможця "Євробачення-2022"

Друге місце посідає Велика Британія з 11% (Sam Ryder — Space Man).

Далі йде Швеція (9%), Італія (6%) та Іспанія (4%).

Найменше шансів на перемогу у Німеччини, Румунії та Литви. Вони розташовані на самому низу таблички та мають менше відсотка шансу на перемогу.

[ + – ] Українська пісня на Євробаченні

Нагадаємо, українські представники Kalush Orchestra боялися не потрапити до фіналу пісенних змагань.

Також Фокус писав про представників від України на "Євробаченні" у різні роки від Олександра Пономарьова до Kalush Orchestra.