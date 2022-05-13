Букмекери назвали 5 претендентів на перемогу в Євробачення-2022
Букмекери назвали топ-5 претендентів на перемогу в міжнародному пісенному конкурсі.
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Уже завтра, 14 травня 2022 відбудеться гранд-фінал "Євробачення-2022", що цього року проходить в італійському Турині. Букмекери назвали головних фаворитів змагань і претендентів на перемогу.
У фіналі виступлять 26 учасників — 20 пройшло з двох півфіналів і 6 країн-засновників Євробачення завжди проходять до фіналу.
Перше місце, за підрахунками букмекерів, впевнено посідає український гурт Kalush Orchestra з піснею "Стефанія", яку вже наспівують по всьому світу, від відомих музикантів до простих людей у соцмережах. Навіть переможець "Євробачення-2009" Олександр Рибак записав власний кавер зі скрипкою на український хіт. Перемогу українських артистів букмекери оцінюють у рекордні 59%.
Друге місце посідає Велика Британія з 11% (Sam Ryder — Space Man).
Далі йде Швеція (9%), Італія (6%) та Іспанія (4%).
Найменше шансів на перемогу у Німеччини, Румунії та Литви. Вони розташовані на самому низу таблички та мають менше відсотка шансу на перемогу.
Нагадаємо, українські представники Kalush Orchestra боялися не потрапити до фіналу пісенних змагань.
Також Фокус писав про представників від України на "Євробаченні" у різні роки від Олександра Пономарьова до Kalush Orchestra.