Кейт Миддлтон в третий раз надела платье шестилетней давности

Платье в белый и синий горох стоит свыше 61 тыс. гривен.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям ворвались в эфиры более 500 радиостанций с минутным обращение, посвященным Неделе осведомленности о психическом здоровье, пишет Hello.

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Герцоги Кембриджские извинились за "вторжение" и в трансляции под названием "Минута психического здоровья" призвали "вытащить кого-нибудь из одиночества.

"Иногда мы все можем чувствовать себя одинокими… Мы можем чувствовать это по разным причинам. Но мы все можем помочь друг другу чувствовать себя менее изолированными и более связанными. Если вы думаете, что кто-то из ваших знакомых может чувствовать себя одиноким, просто позвоните ему, отправьте сообщение или постучите в дверь. Возможно, предложите встретиться за чашечкой кофе или прогуляться. Потому что эти маленькие добрые дела могут иметь большое значение и помочь всем нам чувствовать себя менее одинокими", – отметили в обращении супруги.

[ + – ] Обращение герцогов Кембриджских

Фото записи обращения Кейт, записанного в Кенсингтонском дворце, Кэтрин опубликовала на странице в соцсети. На фото она сидит в элегантном синем платье в горошек за 1700 фунтов стерлингов (61 230 грн) от нью-йоркского дизайнера Altuzarra.

Этот наряд Кейт надевает в третий раз. В нем она уже появлялась в 2016 году во время визита в Харлоу в Эссексе, а также записывала видеообращение во время пандемии Covid-19.

Герцогиня завершила образ одной из своих фирменных причесок – распущенными волосами, уложенными в нежные локоны, а ее макияж был нежным и неброским.

[ + – ] Кейт и Уильям во время записи Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Отметим, что супруги уже давно всерьез увлечены кампанией по проблемам психического здоровья и ранее уже участвовали в передаче "Минута психического здоровья". Темой Недели осведомленности о психическом здоровье в этом году является одиночество, которое затрагивает все больше и больше людей в Великобритании и оказывает огромное влияние на физическое и психическое благополучие нации во время пандемии. Новое исследование, совпадающее с сообщением, показало, что более одного из 10 молодых людей часто или всегда чувствуют себя одинокими, что делает их самыми одинокими из всех возрастных групп, согласно данным Community Life Survey.

Ранее мы писали о том, что во время визита в Глазго (Шотландия) Кейт появилась в ансамбле, полностью состоящем из вещей синего цвета, но разных оттенков.