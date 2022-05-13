Кейт Міддлтон втретє одягла сукню шестирічної давності

Сукня у білий та синій горох коштує понад 61 тис. гривень.

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Кейт Міддлтон і принц Вільям увірвалися в ефіри понад 500 радіостанцій з хвилинним зверненням, присвяченим Тижню поінформованості про психічне здоров'я, пише Hello.

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Герцоги Кембриджські вибачилися за "вторгнення" і в трансляції під назвою "Хвилина психічного здоров'я" закликали "витягнути когось із самотності.

"Іноді ми всі можемо почуватися самотніми... Ми можемо відчувати це з різних причин. Але ми всі можемо допомогти одне одному почуватися менш ізольованими і більш пов'язаними. Якщо ви думаєте, що хтось із ваших знайомих може почуватися самотнім, просто зателефонуйте йому, відправте повідомлення або постукайте у двері. Можливо, запропонуйте зустрітися за філіжанкою кави або прогулятися. Тому що ці маленькі добрі справи можуть мати велике значення і допомогти всім нам почуватися менш самотніми", — зазначили у зверненні дружини.

[ + – ] Звернення герцогів Кембриджських

Фото запису звернення Кейт, записаного в палаці Кенсінгтон, Кетрін опублікувала на сторінці в соцмережі. На фото вона сидить в елегантній синій сукні у горошок за 1 700 фунтів стерлінгів (61 230 грн) від нью-йоркського дизайнера Altuzarra.

Це вбрання Кейт одягає втретє. У ньому вона вже з'являлася у 2016 році під час візиту в Харлоу в Ессексі, а також записувала відеозвернення під час пандемії Covid-19.

Герцогиня завершила образ однієї зі своїх фірмових зачісок — розпущеним волоссям, покладеним у ніжні локони, а її макіяж був ніжним і непомітним.

[ + – ] Кейт і Вільям під час запису Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Зазначимо, що подружжя вже давно серйозно захоплене кампанією з проблем психічного здоров'я і раніше вже брали участь у передачі "Хвилина психічного здоров'я". Темою Тижня поінформованості про психічне здоров'я цьогоріч є самотність, яка зачіпає все більше і більше людей у Великій Британії та має величезний вплив на фізичний і психічний добробут нації під час пандемії. Нове дослідження, що збігається з повідомленням, показало, що більше одного з 10 молодих людей часто або завжди почуваються самотніми, що робить їх найбільш самотніми з усіх вікових груп, згідно з даними Community Life Survey.

Раніше ми писали про те, що під час візиту в Глазго (Шотландія) Кейт з'явилася в ансамблі, який повністю складається з речей синього кольору, але різних відтінків.