Джонни Депп отправился в отпуск в перерыве между судебными разбирательствами - СМИ

Актер решил отдохнуть от тяжелого процесса, который давно напоминает фарс.

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У Джонни Деппа и Эмбер Херд перерыв между изнурительными судебными слушаниями. Как сообщают The New York Post, актер решил воспользоваться моментом и устроил себе отпуск в Европе. В издании пишут, что Депп отдыхает вместе с друзьями где-то в сельской местности во Франции.

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"Джонни находится в Европе, отдыхает несколько дней, тусуется со старыми друзьями, играет музыку и совершает длительные прогулки по сельской местности", — сказал источник издания.

Напомним, Джонни Депп подал в суд иск на 50 млн долларов против своей бывшей супруги, 36-летней Эмбер Херд, за клевету из-за опубликованной в СМИ статьи, в которой актриса назвала себя общественным деятелем, представляющим жертву домашнего насилия. Херд не назвала имя Деппа в эссе. Но адвокаты актера утверждают, что в публикации актриса явно ссылается на свои прошлые обвинения в адрес бывшего супруга, озвученные во время их развода в 2016 году. В ответ Херд подала встречный иск на 100 миллионов долларов.

Судебные разбирательства между бывшими супругами проходят в Вирджинии (США). Слушания длятся четыре недели и активно освещаются СМИ, все больше напоминая фарс.

После недельного перерыва адвокаты Джонни вызовут Эмбер на перекрестный допрос.

Фокус внимательно следит за судебным процессом Джонни Деппа и Эмбер Херд. Недавно мы рассказывали о том, как 36-летняя актриса помогла бывшему супругу, упомянув в своей речи его бывшую девушку, британскую модель Кейт Мосс. Реакция адвокатов Деппа актера была мгновенной. Они не скрывали радости, так как теперь модель может свидетельствовать в суде на стороне Деппа.

Фокус ранее писал, что 36-летняя актриса рассказала о причине первого удара Джонни Деппа.

Также Фокус сообщал о том, у Джонни Деппа вероятно роман с его адвокатом Камиллой Васкес. Журналисты обратили внимание на видео, где актер мило улыбается своей правовой защитнице, а также обнимается с ней после завершения заседания суда.