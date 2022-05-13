Джонні Депп вирушив у відпустку в перерві між судовими провадженнями — ЗМІ

Актор вирішив відпочити від тяжкого процесу, який давно нагадує фарс.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У Джонні Деппа та Ембер Герд перерва між виснажливими судовими слуханнями. Як повідомляють The New York Post, актор вирішив скористатися моментом і влаштував собі відпустку в Європі. У виданні пишуть, що Депп відпочиває разом із друзями десь у сільській місцевості у Франції.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

"Джонні знаходиться в Європі, відпочиває кілька днів, тусується зі старими друзями, грає музику і здійснює тривалі прогулянки сільською місцевістю", — сказало джерело видання.

Нагадаємо, Джонні Депп подав до суду позов на 50 млн доларів проти своєї колишньої дружини, 36-річної Ембер Герд, за наклеп через опубліковану в ЗМІ статтю, в якій акторка назвала себе громадським діячем, який представляє жертву домашнього насильства. Герд не назвала ім'я Деппа в есе. Але адвокати актора стверджують, що а публікації акторка очевидно посилається на свої минулі звинувачення на адресу колишнього чоловіка, озвучені під час їхнього розлучення у 2016 році. У відповідь Герд подала зустрічний позов на 100 мільйонів доларів.

Судові розгляди між колишнім подружжям відбуваються у Вірджинії (США). Слухання тривають чотири тижні й активно висвітлюються ЗМІ, дедалі більше нагадуючи фарс.

Після тижневої перерви адвокати Джонні викличуть Ембер на перехресний допит.

Фокус уважно стежить за судовим процесом Джонні Деппа й Ембер Герд. Нещодавно ми розповідали про те, як 36-річна акторка допомогла колишньому чоловікові, згадавши у своїй промові його колишню дівчину, британську модель Кейт Мосс. Реакція адвокатів Деппа актора була миттєвою. Вони не приховували радощів, оскільки тепер модель може свідчити в суді на стороні Деппа.

Фокус раніше писав, що 36-річна акторка розповіла про причину першого удару Джонні Деппа.

Також Фокус повідомляв про те, що в Джонні Деппа ймовірно роман з його адвокаткою Каміллою Васкес. Журналісти звернули увагу на відео, де актор мило посміхається до своєї правової захисниці, а також обіймається з нею після завершення засідання суду.