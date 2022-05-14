Что такое маникюр по ауре и почему все без ума от него

Необычный нейл-арт, который точно поднимет настроени.

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Существует огромное количество вариантов для нейл-арта. На ногтях можно нарисовать геометрические линии, яркие цветы, мультяшных героев. Но видели ли вы когда-нибудь маникюр с изображением ауры? Это модный тренд дизайна ногтей в социальных сетях. Мастера предлагают сделать на ногтях рисунок в виде ярких кругов с плавным переходом цвета, напоминающий мягкое сияние ауры человека. Выглядит очень стильно и загадочно.

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Слово аура используют во многих эзотерических верованиях и восточных религиях для обозначения энергетической силы, которую излучает каждый человек. Древние медицинские системы считали, что энергия человека разделяется на несколько слоев, каждый из которых символизирует физическое, умственное, духовное и эмоциональное здоровье. Ауру невозможно увидеть невооруженным глазом или с помощью каких-нибудь специальных приспособлений, однако многие последователи эзотерических учений уверены, что благодаря определенным практикам, среди которых, например, медитация, человек может прокачать способность видеть ауру другого человека.

Некоторые считают, что аура каждого человека излучает определенный цвет, который говорит о том, какие именно способности больше других развиты. Красный цвет ауры говорит о здоровом эго, либо о нервозности и беспокойстве. Оранжевый — цвет крепкого здоровья, креативности, а также стресса и зависимостей. Зеленый цвет символизирует любовь к окружающим и природе, а цвет индиго говорит о развитой интуиции.

Фокус ранее рассказывал о том, как ухаживать за ногтями в домашних условиях.

А также Фокус писал о самых популярных дизайнах маникюра в мае 2022 года. В тренде насыщенно синий цвет и минималистичные акценты.