Що таке манікюр за аурою та чому всі збожеволіли від нього

Незвичайний нейл-арт, який точно підніме настрої.

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Існує безліч варіантів для нейл-арту. На нігтях можна намалювати геометричні лінії, яскраві квіти, мультяшних героїв. Але чи бачили ви коли-небудь манікюр із зображенням аури? Це модний тренд дизайну нігтів у соціальних мережах. Майстри пропонують зробити на нігтях малюнок у вигляді яскравих кіл із плавним переходом кольору, що нагадує м'яке сяйво аури людини. Має дуже стильний і загадковий вигляд.

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Слово аура використовують у багатьох езотеричних віруваннях і східних релігіях для позначення енергетичної сили, яку випромінює кожна людина. Стародавні медичні системи вважали, що енергія людини поділяється на кілька верств, кожна з яких символізує фізичне, розумове, духовне й емоційне здоров'я. Ауру неможливо побачити неозброєним оком або за допомогою якихось спеціальних пристосувань, проте багато послідовників езотеричних навчань упевнені, що завдяки певним практикам, серед яких, наприклад, медитація, людина може прокачати здатність бачити ауру іншої людини.

Деякі вважають, що аура кожної людини випромінює певний колір, який говорить про те, які саме здібності найбільше розвинені. Червоний колір аури говорить про здорове его або про нервозність і занепокоєння. Помаранчевий — колір міцного здоров'я, креативності, а також стресу та залежностей. Зелений колір символізує любов до оточення та природи, а колір індиго говорить про розвинену інтуїцію.

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