Kalush Orchestra запретили выступать с постановкой о вторжении ВС РФ в Украину

По словам директора группы Николая Кучерявого, с политической цензурой на "Евровидении-2022" также столкнулись исландские музыканты, которые хотели поддержать Украину.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Организаторы конкурса "Евровидение-2022" запретили группе Kalush Orchestra в ходе выступления демонстрировать постановку о полномасштабной войне в Украине. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал директор коллектива Николай Кучерявый.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По его словам, украинская группа Kalush Orchestra столкнулась с политической цензурой в ходе песенного конкурса "Евровидение-2022".

Как утверждает Николай Кучерявый, музыканты в ходе выступления хотели продемонстрировать патриотическую постановку с акцентом на полномасштабной войне в Украине. Однако, как рассказывает директор группы, организаторы "Евровидения-2022" запретили это делать.

"Сначала наш номер имел достаточно сильное и четкое выражение о войне в Украине и четкий месседж. Но нам его запретили, ссылаясь на политизацию нашего номера. "Евровидение" аргументирует это тем, что это, прежде всего, музыкальный конкурс, а не Совет ООН или G7", — подчеркнул Кучерявый в эфире марафона.

Директор Kalush Orchestra понимает позицию организаторов и отмечает, что украинские музыканты при любой возможности доносят месседж о войне в Украине и гибели мирных жителей.

Николай Кучерявый также привел еще один пример политической цензуры на конкурсе "Евровидение-2022". По его словам, участница исландской группы Systur, у которой на руке был нарисован украинский флаг, хотела выступить на сцене с большим стягом, но организаторы ей также запретили это сделать.

Также Николай Кучерявый также задался вопросом, что повлияло на успех Kalush Orchestra на конкурсе "Евровидение-2022" — сочувствия из-за вторжения ВС РФ или композиция Stefania. Директор группы отметил, что до начала полномасштабной войны букмекеры прогнозировали коллективу попадание только в ТОП-5.

Напомним, группа Kalush Orchestra попала в финал конкурса "Евровидение-2022". Украинский коллектив исполнит композицию Stefania в субботу, 14 мая, под номером 16.

Также Фокус в своем материале рассказывал, что букмекеры дают группе Kalush Orchestra рекордные шансы на победу на "Евровидении-2022".