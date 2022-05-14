Kalush Orchestra заборонили виступати з постановкою про вторгнення ЗС РФ в Україну

За словами директора групи Миколи Кучерявого, із політичною цензурою на "Євробаченні-2022" також зіштовхнулися ісландські музиканти, які хотіли підтримати Україну.

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Організатори конкурсу "Євробачення-2022" заборонили гурту Kalush Orchestra в ході виступу демонструвати постановку про повномасштабну війну в Україні. Про це в ефірі національного телемарафону розповів директор колективу Микола Кучерявий.

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За його словами, український гурт Kalush Orchestra зіткнувся з політичною цензурою в ході пісенного конкурсу "Євробачення-2022".

Як стверджує Микола Кучерявий, музиканти під час виступу хотіли продемонструвати патріотичну постановку з акцентом на повномасштабній війні в Україні. Проте, як розповідає директор гурту, організатори "Євробачення-2022" заборонили це робити.

"Спочатку наш номер мав досить сильний і чіткий вислів про війну в Україні та чіткий меседж. Але нам його заборонили, посилаючись на політизацію нашого номера. "Євробачення" аргументує це тим, що це насамперед музичний конкурс, а не Рада ООН чи G7", — підкреслив Кучерявий в ефірі марафону.

Директор Kalush Orchestra розуміє позицію організаторів і зазначає, що українські музиканти за будь-якої нагоди доносять меседж про війну в Україні та загибель мирних жителів.

Микола Кучерявий також навів ще один приклад політичної цензури на конкурсі "Євробачення-2022". За його словами, учасниця ісландського гурту Systur, у якої на руці був намальований український прапор, хотіла виступити на сцені з великим прапором, але організатори їй також заборонили це зробити.

Також Микола Кучерявий також ставить запитання, що вплинуло на успіх Kalush Orchestra на конкурсі "Євробачення-2022" — співчуття через вторгнення ЗС РФ чи композиція Stefania. Директор групи відзначив, що до початку повномасштабної війни букмекери прогнозували колективу попадання лише в ТОП-5.

Нагадаємо, гурт Kalush Orchestra потрапив у фінал конкурсу "Євробачення-2022". Український колектив виконає композицію Stefania в суботу, 14 травня, під номером 16.

Також Фокус у своєму матеріалі розповідав, що букмекери дають гурту Kalush Orchestra рекордні шанси на перемогу на "Євробаченні-2022".