Победа Украины. Тина Канделаки назвала "Евровидение" фейковым

Ранее телеведущую "тошнило" от приезда в Украину Анджелины Джоли.

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Российская телеведущая Тина Канделаки прокомментировала победу Украины на Евровидении-2022 на своем телеграм-канале. По словам журналистки, в этом году конкурс — фейковый.

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"Евровидение" доказало, что культура фейка может быть безграничной. Фейковое "Евровидение" – что следующее? Так можно заранее предоставить Украине все призы, начиная от "Оскара" Зеленскому и заканчивая победами на Олимпийских играх", — пишет Канделаки.

[ + – ] Тина Канделаки о победе Украины на "Евровидении-2022"

В частности, телеведущая вспомнила "эксперимент с BLM", сравнив негроидную расу с украинской нацией.

"В этом мире можно свести с ума целую нацию, приучив ее к тому, что все ей должны", — отметила Канделаки.

Тем временем, Россия и Беларусь не участвовали в "Евровидении-2022", которое в этом году проходило в итальянском Турине.

Напомним, что Украина уверенно одержала победу на "Евровидении-2022" с песней "Стефания". Для Kalush Orchestra национальные жюри и зрители отдали рекордный 631 голос.

Также Фокус писал о реакции Тины Канделаки на приезд в Украину голливудской актрисы Анджелины Джоли. Тогда телеведущая отметила, что ее "впервые тошнит" от Джоли.