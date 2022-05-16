Перемога України. Тіна Канделакі назвала "Євробачення" фейковим

Раніше телеведучу "нудило" від приїзду до України Анджеліни Джолі.

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Російська телеведуча Тіна Канделакі прокоментувала перемогу України на "Євробаченні-2022" на своєму телеграм-каналі. За словами журналістки, цього року конкурс — фейковий.

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"Євробачення" довело, що культура фейку може бути безмежною. Фейкове "Євробачення" — що наступне? Так можна заздалегідь дати Україні всі призи, починаючи від "Оскара" Зеленському і закінчуючи перемогами на Олімпійських іграх", — пише Канделакі.

[ + – ] Тіна Канделакі про перемогу України на "Євробаченні-2022"

Зокрема телеведуча згадала "експеримент з BLM", порівнявши негроїдну расу з українською нацією.

"У цьому світі можна звести з розуму цілу націю, привчивши її до того, що всі їй повинні", — зазначила Канделакі.

Тим часом Росія та Білорусь не брали участі в "Євробаченні-2022", що цього року проходило в італійському Турині.

Нагадаємо, що Україна впевнено здобула перемогу на "Євробаченні-2022" з піснею "Стефанія". Для Kalush Orchestra національні журі та глядачі віддали рекордний 631 голос.

Також Фокус писав про реакцію Тіни Канделакі на приїзд до України голлівудської акторки Анджеліни Джолі. Тоді телеведуча зазначила, що її "вперше нудить" від Джолі.