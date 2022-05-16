Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер официально поженились (фото)

Влюбленные готовились к свадьбе с осени 2021.

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43-летняя теледива и модель Кортни Кардашьян и ее возлюбленный, 46-летний барабанщик группы Blink-182 Трэвис Баркер официально поженились. Об этом сообщает TMZ.

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Как известно, пара узаконила свои отношения на секретной церемонии в Санта-Барбаре. На тайной церемонии присутствовали только самые близкие люди жениха и невесты.

Кортни была одета в короткое белое платье с фатой, а ее уже официальный муж — в черный смокинг и солнцезащитные очки. После официальной части влюбленная пара отправилась прокатиться на автомобиле с надписью "Молодожены".

[ + – ] Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер официально поженились в Санта-Барбаре

Музыкант сделал предложение своей возлюбленной осенью 2021 после около года отношений. Поэтому все ожидали официальной церемонии бракосочетания пары.

Ранее Кортни и Трэвис сыграли пробную свадьбу в Лас-Вегасе. После церемонии "Грэмми-2022" пара спонтанно решила пожениться. Однако официальной силы эта церемония не имела, а венчал молодоженов двойник Элвиса Пресли.

Отметим, что для 43-летней Кортни брак с Трэвисом стал первый, поскольку с отцом ее детей, бизнесменом Скоттом Дисиком, она состояла в гражданском браке. Тем временем Баркер был женат уже дважды — на Мелиссе Кеннеди и Шанне Моаклер.

[ + – ] Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер

И у Кортни, и у Трэвиса есть дети от предыдущих союзов. Также ходят слухи, что они активно работают над общим ребенком.

Напомним, Кортни Кардашьян призналась, что случайно сломала свое обручальное кольцо от известного ювелира за миллион долларов. Однако, судя по всему, ювелирное изделие удалось восстановить.

Также Фокус писал о том, что Трэвис Баркер перед официальной женитьбой с Кортни Кардашьян ходил к могиле ее покойного отца, чтобы попросить благословения на брак с его дочерью.