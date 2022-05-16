Кортні Кардаш'ян і Тревіс Баркер офіційно одружилися (фото)

Закохані готувалися до весілля з осені 2021.

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43-річна теледіва та модель Кортні Кардаш'ян та її коханий, 46-річний барабанщик гурту Blink-182 Тревіс Баркер офіційно одружилися. Про це повідомляє TMZ.

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Як відомо, пара узаконила свої стосунки на таємній церемонії в Санта-Барбарі. На секретній церемонії були присутні тільки найближчі люди нареченого та нареченої.

Кортні була одягнута в коротку білу сукню з фатою, а її уже офіційний чоловік — у чорний смокінг і сонцезахисні окуляри. Після офіційної частини закохана пара відправилася прокататися на автомобілі з надписом "Молодята".

[ + – ] Кортні Кардаш'ян і Тревіс Баркер офіційно одружилися в Санта-Барбарі

Музикант освідчився своїй коханій восени 2021 після майже року стосунків. Тож усі очікували на офіційну церемонію одруження пари.

Раніше Кортні та Тревіс зіграли пробне весілля у Лас-Вегасі. Після церемонії "Греммі-2022" пара спонтанно вирішила одружитися. Проте офіційної сили ця церемонія не мала, а вінчав молодят двійник Елвіса Преслі.

Зазначимо, що для 43-річної Кортні шлюб із Тревісом є першим, оскільки з батьком її дітей, бізнесменом Скоттом Дисиком, вона перебувала в цивільному шлюбі. Тим часом Баркер був одружений уже двічі — з Меліссою Кеннеді та Шанною Моаклер.

[ + – ] Кортні Кардаш'ян і Тревіс Баркер

І в Кортні, і в Тревіса є діти від попередніх союзів. Також ширяться чутки, що вони активно працюють над спільною дитиною.

Нагадаємо, Кортні Кардаш'ян зізналася, що випадково зламала свою заручальну каблучку від відомого ювеліра за мільйон доларів. Проте, судячи з усього, ювелірний виріб вдалося відновити.

Також Фокус писав про те, що Тревіс Баркер перед офіційним одруженням з Кортні Кардаш'ян ходив до могили її покійного батька, аби попросити благословення на шлюб з його донькою.к