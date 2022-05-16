Спустя 80 дней: украденный оккупантами из Бучи кот вернулся к хозяевам (фото)

Мейн-кун по кличке "Макс" покинул Бучу не по своей воле. В белорусском Гомеле он сбежал от российских оккупантов, где был пойман местными жителями.

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Российские оккупанты заняли Бучу вскоре после вторжения в Украину. Город был разграблен, подвергся ракетным обстрелам, а сотни местных жителей были убиты. Но сейчас Буча возвращается к нормальной жизни, а одесскому изданию "Думская" удалось узнать историю, которая закончилась хорошо для всех героев.

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Породистый кот Макс остался один в Буче, хозяева не успели его забрать. Но спустя 80 дней он все-таки вернулся в семью, проделав долгое путешествие из белорусской Гомели.

О злоключениях своего восьмилетнего мейн-куна Макса рассказала одесситка Алена Кукурузка, которая более года назад переехала в Бучу с семьей.

"Мы живем в трех километрах от Гостомельского аэродрома, в Лесной Буче (ЖД станция перед станцией "Буча" – ред.). Когда ночью они начали нас бомбить, я впала в какой-то ступор, обняла сына и просто сидела на кровати, никуда не хотела. Муж уговорил меня. Сошлись на том, что он отвезет нас в Житомир, а сам вернется обратно за вещами и нашим котом Максом. Я взяла один рюкзак, муж был просто в спортивном костюме. Когда мы доехали до границы Киевской области, начали звонить соседи и говорить, что поселок бомбят, и высадился десант. Мы поняли, что возвращаться некуда", — рассказывает женщина, которая сейчас вместе с полуторагодовалым сыном живет в Чехии.

Когда Буча была оккупирована российскими солдатами, они заняли и дом Алены.

"У Макса всегда полные миски воды и корма, но это все равно на пару дней. Мы позвонили соседям, попросили выбить окна, но не успели. Россияне поставили у нас во дворе свой БТР, вырыли вдоль забора окоп. Сосед-дедушка не выехал и из подвала нам рассказывал, что происходит. Первое время Макса видели в поселке – он один такой рыжий", — вспоминает Алена.

[ + – ] Кот Макс до прихода российских оккупантов в Бучу Фото: "Думская"

Когда ВС РФ "выбили" из Бучи и Ирпеня, то оказалось, что они разгромили дом Алены, оставили растяжку, а кот пропал.

[ + – ] Дом Алены Кукурузки после ухода российских оккупантов Фото: "Думская"

"Весь дом был разбит и разграблен. Мебель испортили, исписали матерщиной, личные вещи вытряхнули из шкафов. Все лежало в куче при выходе, наверное, собирались украсть, но не успели. А в детской комнате наши саперы обнаружили растяжку с гранатой. Мы начали искать Макса. Я надеялась, что он живой и его вывезли волонтеры, которые спасали домашних животных. 38 дней я упорно верила, что он жив. Без доказательств, вопреки тому, что все писали, что в нашем поселке был ад. Наверное, задолбала все фонды и волонтерские центры и группы поддержки Гостомеля и Бучи", — признается Алена. Но кота так и не нашли. Однако месяц спустя ей позвонили на вайбер из Беларуси.

[ + – ] Граната, найденная в доме Алены Кукурузки Фото: "Думская"

"На кулоне были ваши контакты, мы не знали, звонить или нет и как вы отнесетесь к белорусам, после всего, что происходит", — сказала девушка, которая позвонила Алене.

В процессе беседы выяснилось, что Макса украли российские оккупанты. Он проехал с похитителями более 300 километров и сбежал в приграничном Гомеле.

Там его нашли местные жители и, благодаря ошейнику, на котором был кулон с данными владельцев, смогли с ними связаться.

"Я сначала подумала, что меня разводят. Но девушка скинула фотографию Макса и ошейника с кулоном — там на обратной стороне QR-код с моими контактами", — рассказала Алена.

Возвращение Макса на родину было сложным. Белорусские волонтеры сделали мейн-куну новый ветеринарный паспорт и чип, передали его польским волонтерам на границе и кот, наконец, прибыл к своим владельцам в Чехии.

Кот Макс, по словам владелицы, исхудал и был острижен, его облили чем-то клейким. Но в общем он здоров, только очень устал и испугался.

"Странно, но слова о том, что кот из Украины и что мы жили в Буче, срабатывали как код: никто с меня не взял денег, при первом знакомстве онлайн извинялись. За Лукашенко, за то, что так все", — резюмирует Алена.

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