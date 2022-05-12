В интернете вспыхнул скандал вокруг уже знаменитой кошки Шафы, которую спасли из руин в Бородянке. Хозяйка животного нашлась, но волонтеры из ЗооПатруля не спешат отдавать кошку обратно в семью. Детали нашумевшей истории рассказывает Фокус.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В начале мая за спасением рыжей персидской кошки из разрушенной обстрелами ВС РФ многоэтажки в Бородянке наблюдала вся Украина. Животное два месяца просидело на 7-м этаже: дом был разрушен еще в начале марта. Выжила кошка чудом. Спасательную операцию провели с помощью ГСЧС и их пожарной лестницы. Кошка получила имя Шафа и попала под опеку ЗооПатруля, который занимается спасением бездомных животных, а сейчас и животных, которые остались без хозяев из-за войны.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

[ + – ] Почему спасенную кошку назвали Шафой

Кошка Шафа выходит в Instagram

Шафа получила не только новое имя и вторую жизнь, но и собственную страницу в Instagram – shafa_the_cat . Аккаунт, в котором публикуют фото, видео кошки Шафы и мемы с ней, появился почти сразу после спасения и за короткое время стал очень популярен. На сегодняшний день у кошки Шафы почти 20 тысяч подписчиков.

Важно

"Только без животных". Почему люди, которые не бросили своих питомцев, не могут снять жилье

Благодаря сетевой активнойсти кошку быстро узнали: на следующий день после появления Шафы в Instagram стали поступать сообщения о том, что кошку на самом деле зовут Глория и у нее есть семья.

"Это Глория!" Как у кошки Шафы оказалось сразу 12 хозяев

Участница группы Бородянка Online Ирина Астахова рассказала , что хозяева кошку не бросили – во время авиаудара животное спряталась и найти ее не удалось.

"Это Глория! Спасенная кошка из разбомбленного авиаударами дома в Бородянке, где она жила на восьмом этаже. На данный момент она у волонтеров, но у нее есть владелец, у которого она прожила более 10 лет. Так случилось, что во время авиаударов кошка спряталась и хозяин не нашел ее в своей квартире", – написала Астахова и попросила вернуть животное хозяину.

[ + – ] "Это Глория!". Оказалось, что у Шафы есть семья

В свою очередь волонтеры из ЗооПатруля сообщили, что на кошку Шафу претендуют сразу 12 человек, уверяя что именно они являются хозяевами кошки.

"Хотим вас заверить, сейчас Шафа в безопасности, и мы ни за что ни одно животное не оставим на произвол судьбы. ЗооПатруль выяснит, кто из 12 говорит правду, кто обманывает и почему вообще кошку бросили одну в том доме. Однако есть первоочередная задача – вылечить Шафу", — ответили спасатели.

"Борьба" за Шафу

После этого пользователи Facebook разделились на два лагеря. Одни принялись обвинять хозяйку кошки в том, что она бросила животное на произвол судьбы, другие сыпали обвинениями в адрес волонтеров из ЗооПатруля: якобы спасатели зарабатывают на популярности Шафы, и поэтому им не выгодно возвращать животное в семью.

У команды волонтеров действительно есть аккаунт в Instagram — artpatrul.ua где продаются футболки, кружки и шоперы с изображением животных. Например, футболка с изображением Шафы стоит 700 грн, а шопер – 300 грн. Запущена страница была еще до спасения кошки, да и все деньги от продаж идут на лечение спасенных животных. ЗооПатруль – волонтерская организация и никакого государственного финансирования не имеет. Зато теперь, после скандала из-за Шафы, имеют собственных хейтеров.

Важно

Взаперти. Как спасти от голодной смерти запертых в квартирах животных

Стоит заметить, спасатели и сами подлили масла в огонь. Журналист Виктор Трегубов связался с волонтерами из ЗооПатруля и опубликовал их ответ на своей странице в Facebook. Волонтеры скептически отнеслись к объявившейся хозяйке кошки и запросили у нее не только фото Шафы и видеодоказательства, но и документы животного. Этих бумаг у Анастасии Луневой, которая является хозяйкой Шафы, то есть Глории, по понятным причинам не оказалось. Все документы, которые могли быть, уничтожены авиаударом. Зато фото в обнимку с любимой кошкой – хоть отбавляй.

Кошка Шафа рассказывает о войне

"Привет, я Glory! Мне почти 12. Однажды осенним утром я познакомилась со своими хозяевами, Настей и Русланом. Настя говорила, что всегда хотела рыженькую персидскую кошку. Руслан сразу согласился, потому что на тот момент у нее были проблемы со здоровьем и он был уверен, что забота о маленьком котенке, как новом члене семьи, принесет в семью радость. Когда меня привезли домой, я всего боялась. Но с помощью моей новой семьи я быстро привыкла.

Через 2 года нашей совместной жизни у нас появился очень крикливый маленький мальчик Эмиль. Мне очень нравилась встреча с ним в кроватке. Шли годы, я взрослела вместе с нашим мальчиком. Потом к Насте начали ходить ученики. Я знаю каждого поименно. Мы с ними изучали английский. Кирилл хотел, чтобы я сидела у него на ручках, Макар постоянно меня боялся. А Ивася почему-то называла меня Григория. Я сладко спала с Настей в кроватке, она обожала, когда я включала свой моторчик.

[ + – ] Кошка Шафа-Глория у себя дома, до войны [ + – ] Кошка Шафа-Глория у себя дома, до войны [ + – ] Кошка Шафа-Глория у себя дома, до войны [ + – ] Кошка Шафа-Глория у себя дома, до войны

Однажды февральским утром – ужасные новости, никто из нас не знал, что такое на самом деле ВОЙНА! 27 февраля, в воскресенье, они как всегда пошли к бабушке на соседнюю улицу. Но больше домой вернуться не смогли. А те, кому удалось, стали участниками другой истории…" – этот пост появился почти сразу после спасения кошки на странице Анастасии Луневой.

ЗооПатруль и хозяйка Шафы идут на мировую

На сегодняшний день хозяйка кошки и волонтеры пришли к соглашению – Глорию вернут в семью, но после лечения.

"Сейчас Шафа находится в барокамере на вентиляции легких. Мы приглашали предыдущую владелицу навестить кошку, убедиться в состоянии ее здоровья. К сожалению, сейчас хозяйка не может навестить кошку, потому что находится на западе Украины. Есть надежда, что она приедет на следующей неделе, — сообщили в Зоопатруле и добавили, что на данный момент кошка нетранспортабельна. — Отправить ее в такую ​​дальнюю дорогу – все равно что убить. Решение о лечении кошки Шкафы принимают ветеринары в клинике.

[ + – ] Кошка Шафа после спасения, на руках у волонтера

Но и это соглашение сторон удовлетворило не всех пользователей Facebook.

Одни по-прежнему обвиняют Анастасию Луневу в халатности по отношению к кошке, другие – порицают волонтеров, которые якобы ищут причины как можно дольше удерживать кошку у себя, называя разные диагнозы для лечения – проблемы с пищеварением, а теперь и с легкими.

Судя по всему, скандал исчерпает себя в момент, когда Шафа, то есть Глория, окажется в семье – новой или старой.

Важно