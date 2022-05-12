UA
UA
Разделы
Материалы
Украина

Кому достанется кошка Шафа. Судьба спасенной в Бородянке кошки так и не решена

Ульяна Купновицкая
210
кошка Шафа, кошка Глория, кошка из Бородянки, зоопатруль, брошенные животные, животные и война
"Однажды февральским утром – ужасные новости, никто из нас не знал, что такое на самом деле ВОЙНА!"

В интернете вспыхнул скандал вокруг уже знаменитой кошки Шафы, которую спасли из руин в Бородянке. Хозяйка животного нашлась, но волонтеры из ЗооПатруля не спешат отдавать кошку обратно в семью. Детали нашумевшей истории рассказывает Фокус.

В начале мая за спасением рыжей персидской кошки из разрушенной обстрелами ВС РФ многоэтажки в Бородянке наблюдала вся Украина. Животное два месяца просидело на 7-м этаже: дом был разрушен еще в начале марта. Выжила кошка чудом. Спасательную операцию провели с помощью ГСЧС и их пожарной лестницы. Кошка получила имя Шафа и попала под опеку ЗооПатруля, который занимается спасением бездомных животных, а сейчас и животных, которые остались без хозяев из-за войны.

кошка Шафа, кошка Глория, кошка из Бородянки, зоопатруль, брошенные животные, животные и война
Почему спасенную кошку назвали Шафой

Кошка Шафа выходит в Instagram

Шафа получила не только новое имя и вторую жизнь, но и собственную страницу в Instagram – shafa_the_cat. Аккаунт, в котором публикуют фото, видео кошки Шафы и мемы с ней, появился почти сразу после спасения и за короткое время стал очень популярен. На сегодняшний день у кошки Шафы почти 20 тысяч подписчиков.

Важно
"Только без животных". Почему люди, которые не бросили своих питомцев, не могут снять жилье

Благодаря сетевой активнойсти кошку быстро узнали: на следующий день после появления Шафы в Instagram стали поступать сообщения о том, что кошку на самом деле зовут Глория и у нее есть семья.

"Это Глория!" Как у кошки Шафы оказалось сразу 12 хозяев

Участница группы Бородянка Online Ирина Астахова рассказала, что хозяева кошку не бросили – во время авиаудара животное спряталась и найти ее не удалось.

"Это Глория! Спасенная кошка из разбомбленного авиаударами дома в Бородянке, где она жила на восьмом этаже. На данный момент она у волонтеров, но у нее есть владелец, у которого она прожила более 10 лет. Так случилось, что во время авиаударов кошка спряталась и хозяин не нашел ее в своей квартире", – написала Астахова и попросила вернуть животное хозяину.

кошка Шафа, кошка Глория, кошка из Бородянки, зоопатруль, брошенные животные, животные и война
"Это Глория!". Оказалось, что у Шафы есть семья

В свою очередь волонтеры из ЗооПатруля сообщили, что на кошку Шафу претендуют сразу 12 человек, уверяя что именно они являются хозяевами кошки.

"Хотим вас заверить, сейчас Шафа в безопасности, и мы ни за что ни одно животное не оставим на произвол судьбы. ЗооПатруль выяснит, кто из 12 говорит правду, кто обманывает и почему вообще кошку бросили одну в том доме. Однако есть первоочередная задача – вылечить Шафу", — ответили спасатели.

"Борьба" за Шафу

После этого пользователи Facebook разделились на два лагеря. Одни принялись обвинять хозяйку кошки в том, что она бросила животное на произвол судьбы, другие сыпали обвинениями в адрес волонтеров из ЗооПатруля: якобы спасатели зарабатывают на популярности Шафы, и поэтому им не выгодно возвращать животное в семью.

У команды волонтеров действительно есть аккаунт в Instagram — artpatrul.ua где продаются футболки, кружки и шоперы с изображением животных. Например, футболка с изображением Шафы стоит 700 грн, а шопер – 300 грн. Запущена страница была еще до спасения кошки, да и все деньги от продаж идут на лечение спасенных животных. ЗооПатруль – волонтерская организация и никакого государственного финансирования не имеет. Зато теперь, после скандала из-за Шафы, имеют собственных хейтеров.

Важно
Взаперти. Как спасти от голодной смерти запертых в квартирах животных

Стоит заметить, спасатели и сами подлили масла в огонь. Журналист Виктор Трегубов связался с волонтерами из ЗооПатруля и опубликовал их ответ на своей странице в Facebook. Волонтеры скептически отнеслись к объявившейся хозяйке кошки и запросили у нее не только фото Шафы и видеодоказательства, но и документы животного. Этих бумаг у Анастасии Луневой, которая является хозяйкой Шафы, то есть Глории, по понятным причинам не оказалось. Все документы, которые могли быть, уничтожены авиаударом. Зато фото в обнимку с любимой кошкой – хоть отбавляй.

Кошка Шафа рассказывает о войне

"Привет, я Glory! Мне почти 12. Однажды осенним утром я познакомилась со своими хозяевами, Настей и Русланом. Настя говорила, что всегда хотела рыженькую персидскую кошку. Руслан сразу согласился, потому что на тот момент у нее были проблемы со здоровьем и он был уверен, что забота о маленьком котенке, как новом члене семьи, принесет в семью радость. Когда меня привезли домой, я всего боялась. Но с помощью моей новой семьи я быстро привыкла.

Через 2 года нашей совместной жизни у нас появился очень крикливый маленький мальчик Эмиль. Мне очень нравилась встреча с ним в кроватке. Шли годы, я взрослела вместе с нашим мальчиком. Потом к Насте начали ходить ученики. Я знаю каждого поименно. Мы с ними изучали английский. Кирилл хотел, чтобы я сидела у него на ручках, Макар постоянно меня боялся. А Ивася почему-то называла меня Григория. Я сладко спала с Настей в кроватке, она обожала, когда я включала свой моторчик.

кошка Шафа, кошка Глория, кошка из Бородянки, зоопатруль
Кошка Шафа-Глория у себя дома, до войны
кошка Шафа, кошка Глория, кошка из Бородянки, зоопатруль
Кошка Шафа-Глория у себя дома, до войны
кошка Шафа, кошка Глория, кошка из Бородянки, зоопатруль
Кошка Шафа-Глория у себя дома, до войны
кошка Шафа, кошка Глория, кошка из Бородянки, зоопатруль
Кошка Шафа-Глория у себя дома, до войны
кошка Шафа, кошка Глория, кошка из Бородянки, зоопатруль
кошка Шафа, кошка Глория, кошка из Бородянки, зоопатруль
кошка Шафа, кошка Глория, кошка из Бородянки, зоопатруль
кошка Шафа, кошка Глория, кошка из Бородянки, зоопатруль

Однажды февральским утром – ужасные новости, никто из нас не знал, что такое на самом деле ВОЙНА! 27 февраля, в воскресенье, они как всегда пошли к бабушке на соседнюю улицу. Но больше домой вернуться не смогли. А те, кому удалось, стали участниками другой истории…" – этот пост появился почти сразу после спасения кошки на странице Анастасии Луневой.

ЗооПатруль и хозяйка Шафы идут на мировую

На сегодняшний день хозяйка кошки и волонтеры пришли к соглашению – Глорию вернут в семью, но после лечения.

"Сейчас Шафа находится в барокамере на вентиляции легких. Мы приглашали предыдущую владелицу навестить кошку, убедиться в состоянии ее здоровья. К сожалению, сейчас хозяйка не может навестить кошку, потому что находится на западе Украины. Есть надежда, что она приедет на следующей неделе, — сообщили в Зоопатруле и добавили, что на данный момент кошка нетранспортабельна. — Отправить ее в такую ​​дальнюю дорогу – все равно что убить. Решение о лечении кошки Шкафы принимают ветеринары в клинике.

кошка Шафа, кошка Глория, кошка из Бородянки, зоопатруль, брошенные животные, животные и война
Кошка Шафа после спасения, на руках у волонтера

Но и это соглашение сторон удовлетворило не всех пользователей Facebook.

Одни по-прежнему обвиняют Анастасию Луневу в халатности по отношению к кошке, другие – порицают волонтеров, которые якобы ищут причины как можно дольше удерживать кошку у себя, называя разные диагнозы для лечения – проблемы с пищеварением, а теперь и с легкими.

Судя по всему, скандал исчерпает себя в момент, когда Шафа, то есть Глория, окажется в семье – новой или старой.

Важно
Четырехлапые символы войны: пес Патрон, кошка Шафа и другие