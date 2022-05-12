В інтернеті спалахнув скандал навколо вже знаменитої кішки Шафи, яку врятували з руїн у Бородянці. Господиня тварини знайшлася, але волонтери із ЗооПатруля не поспішають віддавати кішку назад у сім'ю. Деталі гучної історії розповідає Фокус.

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На початку травня за порятунком рудої перської кішки зі зруйнованої обстрілами ЗС РФ багатоповерхівки у Бородянці спостерігала вся Україна. Тварина два місяці просиділа на 7 поверсі: будинок був зруйнований ще на початку березня. Вижила кішка дивом. Рятувальну операцію провели за допомогою ДСНС та їхньої пожежної драбини. Кішка отримала ім'я Шафа і потрапила під опіку ЗооПатруля, який займається порятунком бездомних тварин, а зараз і тварин, які залишилися без господарів через війну.

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[ + – ] Чому врятовану кішку назвали Шафою

Кішка Шафа виходить у Instagram

Шафа отримала не тільки нове ім'я та друге життя, але й власну сторінку у Instagram — shafa_the_cat . Акаунт, в якому публікують фото, відео кішки Шафи та меми з нею, з'явився майже відразу після порятунку і за короткий час став дуже популярним. На сьогодні у кішки Шафи майже 20 тисяч підписників.

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Завдяки мережній активності кішку швидко впізнали: наступного дня після появи Шафи в Instagram стали надходити повідомлення про те, що кішку насправді звуть Глорія і вона має сім'ю.

"Це Глорія!" Як у кішки Шафи виявилося одразу 12 господарів

Учасниця гурту Бородянка Online Ірина Астахова розповіла , що господарі кішку не покинули — під час авіаудару тварина сховалась і знайти її не вдалося.

"Це Глорія! Врятована кішка з розбомбленого авіаударами будинку в Бородянці, де вона жила на восьмому поверсі. Нині вона у волонтерів, але має власника, у якого вона прожила понад 10 років. Так сталося, що під час авіаударів кішка сховалася і господар не знайшов її у своїй квартирі", — написала Астахова і попросила повернути тварину господареві.

[ + – ] "Це Глорія!" Виявилося, що Шафа має сім'ю.

Зі свого боку волонтери із ЗооПатруля повідомили, що на кішку Шафу претендують одразу 12 людей, запевняючи, що саме вони є господарями кішки.

"Хочемо вас запевнити, зараз Шафа в безпеці, і ми нізащо жодну тварину не залишимо напризволяще. ЗооПатруль з'ясує, хто з 12 каже правду, хто обманює і чому взагалі кішку покинули одну в тому будинку. Проте є першочергове завдання — вилікувати Шафу", — відповіли рятувальники.

"Боротьба" за Шафу

Після цього користувачі Facebook розділилися на два табори. Одні взялися звинувачувати господиню кішки в тому, що вона кинула тварину напризволяще, інші сипали звинуваченнями на адресу волонтерів із ЗооПатруля: нібито рятувальники заробляють на популярності Шафи, і тому їм не вигідно повертати тварину до родини.

У команди волонтерів дійсно є обліковий запис в Instagram — artpatrul.ua, де продаються футболки, гуртки та шопери із зображенням тварин. Наприклад, футболка із зображенням Шафи коштує 700 грн, а шопер – 300 грн. Сторінку запустили ще до порятунку кішки, та й усі гроші від продажів йдуть на лікування врятованих тварин. ЗооПатруль — волонтерська організація та жодного державного фінансування не має. Натомість тепер, після скандалу через Шафу, має власних хейтерів.

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Варто зауважити, рятувальники й самі підлили олії у вогонь. Журналіст Віктор Трегубов зв'язався з волонтерами із ЗооПатруля та опублікував їхню відповідь на своїй сторінці у Facebook. Волонтери скептично поставилися до появи господині кішки, і запросили у неї не тільки фото Шафи та відеодокази, а й документи тварини. Цих паперів у Анастасії Луньової, яка є господаркою Шафи, тобто Глорії, зі зрозумілих причин не виявилося. Усі документи, які могли бути, знищені авіаударом. Зате фото в обійми з улюбленою кішкою — хоч греблю гати.

Кішка Шафа розповідає про війну

"Привіт, я Glory! Мені майже 12. Одного осіннього ранку я познайомилася зі своїми господарями, Настею та Русланом. Настя говорила, що завжди хотіла руденьку персидську кішку. Руслан відразу погодився, бо на той момент у неї були проблеми зі здоров'ям і він був упевнений, що турбота про маленьке кошеня, як нового члена сім'ї, принесе в сім'ю радість. Коли мене привезли додому, я боялася, але за допомогою моєї нової сім'ї я швидко звикла.

Через 2 роки нашого спільного життя у нас з'явився дуже крикливий маленький хлопчик Еміль. Мені дуже подобалася зустріч із ним у ліжечку. Минали роки, я дорослішала разом із нашим хлопчиком. Потім до Насті почали ходити учні. Я знаю кожного поіменно. Ми з ними вивчали англійську. Кирило хотів, щоб я сиділа на ручках, Макар постійно мене боявся. А Івася чомусь називала мене Григорієм. Я солодко спала з Настею в ліжечку, вона любила, коли я вмикала свій моторчик.

[ + – ] Кішка Шафа-Глорія у себе вдома, до війни [ + – ] Кішка Шафа-Глорія у себе вдома, до війни [ + – ] Кішка Шафа-Глорія у себе вдома, до війни [ + – ] Кішка Шафа-Глорія у себе вдома, до війни

Якось лютневим ранком — жахливі новини, ніхто з нас не знав, що таке насправді ВІЙНА! 27 лютого, у неділю, вони, як завжди, пішли до бабусі на сусідню вулицю. Але додому повернутися не змогли. А ті, кому вдалося, стали учасниками іншої історії…” — цей пост з'явився майже одразу після порятунку кішки на сторінці Анастасії Луньової.

ЗооПатруль та господиня Шафи йдуть на мирову

На сьогодні господиня кішки та волонтери дійшли згоди — Глорію повернуть у сім'ю, але після лікування.

"Зараз Шафа знаходиться в барокамері на вентиляції легень. Ми запрошували попередню власницю відвідати кішку, переконатися у стані її здоров'я. На жаль, зараз господиня не може відвідати кішку, бо перебуває на заході України. Є надія, що вона приїде наступного тижня, — повідомили в Зоопатрулі і додали, що зараз кішка нетранспортабельна. — Відправити її в таку далеку дорогу — все одно що вбити. Рішення про лікування кішки Шафи приймають ветеринари в клініці".

[ + – ] Кішка Шафа після порятунку, на руках у волонтера

Але ця угода сторін задовольнила не всіх користувачів Facebook.

Одні, як і раніше, звинувачують Анастасію Луньову в недбалості стосовно кішки, інші — засуджують волонтерів, які нібито шукають причини якомога довше утримувати кішку в себе, називаючи різні діагнози для лікування — проблеми з травленням, а тепер і з легенями.

Зважаючи на все, скандал вичерпає себе в момент, коли Шафа, тобто Глорія, опиниться в сім'ї — новій чи старій.

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