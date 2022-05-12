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Кому дістанеться кішка Шафа. Доля врятованої у Бородянці кішки так і не вирішена

Уляна Купновицька
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кішка Шафа, кішка Глорія, кішка з Бородянки, зоопатруль, кинуті тварини, тварини та війна
"Одного разу лютневого ранку — жахливі новини, ніхто з нас не знав, що таке насправді ВІЙНА!"

В інтернеті спалахнув скандал навколо вже знаменитої кішки Шафи, яку врятували з руїн у Бородянці. Господиня тварини знайшлася, але волонтери із ЗооПатруля не поспішають віддавати кішку назад у сім'ю. Деталі гучної історії розповідає Фокус.

На початку травня за порятунком рудої перської кішки зі зруйнованої обстрілами ЗС РФ багатоповерхівки у Бородянці спостерігала вся Україна. Тварина два місяці просиділа на 7 поверсі: будинок був зруйнований ще на початку березня. Вижила кішка дивом. Рятувальну операцію провели за допомогою ДСНС та їхньої пожежної драбини. Кішка отримала ім'я Шафа і потрапила під опіку ЗооПатруля, який займається порятунком бездомних тварин, а зараз і тварин, які залишилися без господарів через війну.

кішка Шафа, кішка Глорія, кішка з Бородянки, зоопатруль, кинуті тварини, тварини та війна
Чому врятовану кішку назвали Шафою

Кішка Шафа виходить у Instagram

Шафа отримала не тільки нове ім'я та друге життя, але й власну сторінку у Instagram — shafa_the_cat. Акаунт, в якому публікують фото, відео кішки Шафи та меми з нею, з'явився майже відразу після порятунку і за короткий час став дуже популярним. На сьогодні у кішки Шафи майже 20 тисяч підписників.

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Завдяки мережній активності кішку швидко впізнали: наступного дня після появи Шафи в Instagram стали надходити повідомлення про те, що кішку насправді звуть Глорія і вона має сім'ю.

"Це Глорія!" Як у кішки Шафи виявилося одразу 12 господарів

Учасниця гурту Бородянка Online Ірина Астахова розповіла , що господарі кішку не покинули — під час авіаудару тварина сховалась і знайти її не вдалося.

"Це Глорія! Врятована кішка з розбомбленого авіаударами будинку в Бородянці, де вона жила на восьмому поверсі. Нині вона у волонтерів, але має власника, у якого вона прожила понад 10 років. Так сталося, що під час авіаударів кішка сховалася і господар не знайшов її у своїй квартирі", — написала Астахова і попросила повернути тварину господареві.

кішка Шафа, кішка Глорія, кішка з Бородянки, зоопатруль, кинуті тварини, тварини та війна
"Це Глорія!" Виявилося, що Шафа має сім'ю.

Зі свого боку волонтери із ЗооПатруля повідомили, що на кішку Шафу претендують одразу 12 людей, запевняючи, що саме вони є господарями кішки.

"Хочемо вас запевнити, зараз Шафа в безпеці, і ми нізащо жодну тварину не залишимо напризволяще. ЗооПатруль з'ясує, хто з 12 каже правду, хто обманює і чому взагалі кішку покинули одну в тому будинку. Проте є першочергове завдання — вилікувати Шафу", — відповіли рятувальники.

"Боротьба" за Шафу

Після цього користувачі Facebook розділилися на два табори. Одні взялися звинувачувати господиню кішки в тому, що вона кинула тварину напризволяще, інші сипали звинуваченнями на адресу волонтерів із ЗооПатруля: нібито рятувальники заробляють на популярності Шафи, і тому їм не вигідно повертати тварину до родини.

У команди волонтерів дійсно є обліковий запис в Instagram — artpatrul.ua, де продаються футболки, гуртки та шопери із зображенням тварин. Наприклад, футболка із зображенням Шафи коштує 700 грн, а шопер – 300 грн. Сторінку запустили ще до порятунку кішки, та й усі гроші від продажів йдуть на лікування врятованих тварин. ЗооПатруль — волонтерська організація та жодного державного фінансування не має. Натомість тепер, після скандалу через Шафу, має власних хейтерів.

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Варто зауважити, рятувальники й самі підлили олії у вогонь. Журналіст Віктор Трегубов зв'язався з волонтерами із ЗооПатруля та опублікував їхню відповідь на своїй сторінці у Facebook. Волонтери скептично поставилися до появи господині кішки, і запросили у неї не тільки фото Шафи та відеодокази, а й документи тварини. Цих паперів у Анастасії Луньової, яка є господаркою Шафи, тобто Глорії, зі зрозумілих причин не виявилося. Усі документи, які могли бути, знищені авіаударом. Зате фото в обійми з улюбленою кішкою — хоч греблю гати.

Кішка Шафа розповідає про війну

"Привіт, я Glory! Мені майже 12. Одного осіннього ранку я познайомилася зі своїми господарями, Настею та Русланом. Настя говорила, що завжди хотіла руденьку персидську кішку. Руслан відразу погодився, бо на той момент у неї були проблеми зі здоров'ям і він був упевнений, що турбота про маленьке кошеня, як нового члена сім'ї, принесе в сім'ю радість. Коли мене привезли додому, я боялася, але за допомогою моєї нової сім'ї я швидко звикла.

Через 2 роки нашого спільного життя у нас з'явився дуже крикливий маленький хлопчик Еміль. Мені дуже подобалася зустріч із ним у ліжечку. Минали роки, я дорослішала разом із нашим хлопчиком. Потім до Насті почали ходити учні. Я знаю кожного поіменно. Ми з ними вивчали англійську. Кирило хотів, щоб я сиділа на ручках, Макар постійно мене боявся. А Івася чомусь називала мене Григорієм. Я солодко спала з Настею в ліжечку, вона любила, коли я вмикала свій моторчик.

Кішка Шафа-Глорія у себе вдома, до війни
Кішка Шафа-Глорія у себе вдома, до війни
Кішка Шафа-Глорія у себе вдома, до війни
Кішка Шафа-Глорія у себе вдома, до війни
Кішка Шафа-Глорія у себе вдома, до війни
Кішка Шафа-Глорія у себе вдома, до війни
Кішка Шафа-Глорія у себе вдома, до війни
Кішка Шафа-Глорія у себе вдома, до війни
Кішка Шафа-Глорія у себе вдома, до війни
Кішка Шафа-Глорія у себе вдома, до війни
Кішка Шафа-Глорія у себе вдома, до війни
Кішка Шафа-Глорія у себе вдома, до війни

Якось лютневим ранком — жахливі новини, ніхто з нас не знав, що таке насправді ВІЙНА! 27 лютого, у неділю, вони, як завжди, пішли до бабусі на сусідню вулицю. Але додому повернутися не змогли. А ті, кому вдалося, стали учасниками іншої історії…” — цей пост з'явився майже одразу після порятунку кішки на сторінці Анастасії Луньової.

ЗооПатруль та господиня Шафи йдуть на мирову

На сьогодні господиня кішки та волонтери дійшли згоди — Глорію повернуть у сім'ю, але після лікування.

"Зараз Шафа знаходиться в барокамері на вентиляції легень. Ми запрошували попередню власницю відвідати кішку, переконатися у стані її здоров'я. На жаль, зараз господиня не може відвідати кішку, бо перебуває на заході України. Є надія, що вона приїде наступного тижня, — повідомили в Зоопатрулі і додали, що зараз кішка нетранспортабельна. — Відправити її в таку далеку дорогу — все одно що вбити. Рішення про лікування кішки Шафи приймають ветеринари в клініці".

кішка Шафа, кішка Глорія, кішка з Бородянки, зоопатруль, кинуті тварини, тварини та війна
Кішка Шафа після порятунку, на руках у волонтера

Але ця угода сторін задовольнила не всіх користувачів Facebook.

Одні, як і раніше, звинувачують Анастасію Луньову в недбалості стосовно кішки, інші — засуджують волонтерів, які нібито шукають причини якомога довше утримувати кішку в себе, називаючи різні діагнози для лікування — проблеми з травленням, а тепер і з легенями.

Зважаючи на все, скандал вичерпає себе в момент, коли Шафа, тобто Глорія, опиниться в сім'ї — новій чи старій.

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