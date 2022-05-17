Певица Граймс продает наряд с Met Gala, чтобы помочь эмигрантам покинуть Украину

Граймс сообщила, что помощь в первую очередь будет направлена небелым эмигрантам, ведь у таких семей "есть проблемы с выездом из Украины"

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Бывшая девушка Илона Маска и мать двоих его детей, певица Граймс выставила на аукцион свои украшения, которые она надевала на Met Gala 2021, чтобы помочь небелым эмигрантам покинуть Украину, охваченную войной. Об этом пишет Daily Mail.

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Всего на аукцион певица выставила два аксессуара: хромированную маску для лица с пирсингом и "эльфийские уши". Примечательно, но маску, которую певица оценивает в 1200 долларов, она создала вместе со своим стилистом и дизайнером Крисом Хабаной.

А серьги "эльфийские уши" она купила на онлайн-площадке для мастеров Etsy за 50 долларов. Их автор, София Павлова, живет в Москве. Мастерица не знала, что ее украшение "прогулялось" про красной дорожке настолько известного события, но после того, как ей сообщили, она подняла на "уши" цену до 95 долларов. Сейчас, впрочем американский портал Etsy в РФ недоступен.

[ + – ] Граймс на Met Gala 2021

Цена на оригинальные серьги Граймс стартует с 1500 долларов. Певица рассказала, что при создании образа вдохновлялась фильмом Дени Вильнева "Дюна".

Украшения Граймс и некоторых других селебрити будут проданы на аукционе, чтобы "собрать деньги, для семей BIPOC (аббревиатура, обозначающая чернокожих и других небелых людей — ред.) покинуть Украину, поскольку у них проблемы с выездом на границу".

Аукцион называется Resistance For Ukraine, а все вырученные средства идут в Diaspora Relief и Razom.

Но свое футуристичное платье от Ирис ван Херпен и меч, "отлитый из Colt AR-15A3" Граймс продавать не будет.

[ + – ] Граймс на Met Gala 2021 Фото: Getty Images

Напомним, настоящее имя Граймс — Клэр Элиз Буше. Она выросла в канадском Ванкувере и про Украину знает не только из новостей. Ее бабушка по отцу была украинкой.

Уже будучи известной исполнительницей, Граймс обрела всемирную славу, как "девушка Илона Маска". Пара постоянно привлекала внимание СМИ, особенно после того, как дала своему первенцу непроизносимое имя X Æ A-Xii. Сейчас мальчику 2 года. А во время недавнего интервью внезапно выяснилось, что у пары есть еще и дочь, пятимесячная Экса Дарк Сидерель, которую выносила суррогатная мать.

Девочку пара называет Y, что уместно, учитывая, что ее старшего брата называют X. Граймс и Илон расстались в сентябре прошлого года, но продолжают общаться и сохранили дружеские отношения.

Напомним, у Маска также есть пятеро детей, родившихся в восьмилетнем браке с писательницей Джастин Уилсон. Еще один их сын – Невада, — скончался в возрасте 10 недель от синдрома внезапной детской смерти в 2002 году.